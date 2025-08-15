SON DAKİKA... Erzincan Refahiye’de feci kaza: 3 ölü 1’i ağır 6 yaralı var!

SON DAKİKA... Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisinde, sürücüleri belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 6 YARALI VAR

İlk belirlemelere göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kara yolunun tek yönlü ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...