SON DAKİKA… Esra Erol canlı yayında ortaya çıkarmıştı: Bursa’daki çocuk gelin skandalında çarpıcı gelişme!

SON DAKİKA… ATV’nin reyting rekortmeni Esra Erol'da programında gündeme gelen skandal, Türkiye’nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Programa başvuran Özlem Işıkcan, 13 yaşındaki kızının babası tarafından para karşılığı evlendirildiğini belirtip yardım çağrısı yaptı. Her satırı kan donduran olayın gündeme gelmesinin üzerine yetkililer düğmeye bastı. 13 yaşındaki Ü.I.'yı alıkoyan aile gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken çocuk gelin skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte haberin ayrıntıları…
SON DAKİKA… ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı Esra Erol'da, çocuk gelin skandalını gündeme taşıdı. 4 Eylül tarihinde Esra Erol'da programına katılan Özlem Işıkcan, kızı Ü.I.'nın Bursa İnegöl'de 2024 yılında 13 yaşında gelinlik giydirildiğini ve para karşılığında Kamilcan Kurumlu'ya verildiğini anlattı.
Başka bir suçtan dolayı hapiste olan baba Hidayet Işıkcan'ın kızlarını para karşılığında evlendirdiğini söyleyen Özlem Işıkcan, canlı yayında yardım çağrısı yaptı.
13 yaşındaki kıza gelinlik giydirilip düğün yapıldığı anların görüntüsü, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Çocuk yaşta yapılan evliliğin kanıtları canlı yayında ortaya çıktı. "Bu çocuk düğünde değil okul sıralarında olmalı" diyerek isyan eden Esra Erol, yetkililere çağrıda bulunurken, programın ardından Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve savcılık düğmeye bastı.