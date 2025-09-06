SON DAKİKA… Esra Erol canlı yayında ortaya çıkarmıştı: Bursa’daki çocuk gelin skandalında çarpıcı gelişme!

Başka bir suçtan dolayı hapiste olan baba Hidayet Işıkcan'ın kızlarını para karşılığında evlendirdiğini söyleyen Özlem Işıkcan, canlı yayında yardım çağrısı yaptı.

13 yaşındaki kıza gelinlik giydirilip düğün yapıldığı anların görüntüsü, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Çocuk yaşta yapılan evliliğin kanıtları canlı yayında ortaya çıktı. "Bu çocuk düğünde değil okul sıralarında olmalı" diyerek isyan eden Esra Erol, yetkililere çağrıda bulunurken, programın ardından Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve savcılık düğmeye bastı.