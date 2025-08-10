SON DAKİKA… Evi terk eden kadın boşanmada kusurlu mu? Yargıtay son noktayı koydu!

Kadın da eşinin kendisinden önceki evliliğini sakladığını, işi konusunda kendisine yalan söylediğini ileri sürerek, karşı dava açtı. Yargılamayı yapan Erzincan Aile Mahkemesi, müşterek konutu sebepsiz yere terk eden kadının evlilik birliğinin kendisine yüklediği yükümlülüklere aykırı davrandığı ve ağır kusurlu olduğunu tespit ederek, tarafların boşanmalarına karar verdi.