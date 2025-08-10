SON DAKİKA… Evi terk eden kadın boşanmada kusurlu mu? Yargıtay son noktayı koydu!
SON DAKİKA… Sosyal medyada tanışıp nikah masasına oturan çiftin evliliğinde kriz çıktı. Ailesinin ziyaret ettiği genç kadın eşine haber vermeden ailesiyle memleketine döndü ve erkeği istemediğine dair mesajlar yolladı. Bunun üzerine olay mahkemeye taşındı. Yargıtay, sebepsiz yere evi terk eden kadınla ilgili emsal bir karara imza attı.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sebepsiz yere evi terk eden kadının boşanma davasında "tam kusurlu" sayılmasına ilişkin yerel mahkeme kararını uygun buldu.
Dairenin kararına göre, sosyal medyada tanışıp evlenen çiftten kadının ailesi, çifti ziyarete geldi. Ziyaretin üçüncü günü kadın, eşine haber vermeden ailesiyle memleketine döndü ve erkeği istemediğine dair mesajlar yolladı.
Kadın da eşinin kendisinden önceki evliliğini sakladığını, işi konusunda kendisine yalan söylediğini ileri sürerek, karşı dava açtı. Yargılamayı yapan Erzincan Aile Mahkemesi, müşterek konutu sebepsiz yere terk eden kadının evlilik birliğinin kendisine yüklediği yükümlülüklere aykırı davrandığı ve ağır kusurlu olduğunu tespit ederek, tarafların boşanmalarına karar verdi.