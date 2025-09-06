SON DAKİKA | Fahiş rayiç bedel artışları için düzenleme: Yeni uygulama nasıl olacak? SABAH ayrıntılara ulaştı

Son dakika haberi! Son dönemde kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açan rayiç bedel artışları için düğmeye basıldı. AK Parti, konuyu yakından takip ederek hızlı bir şekilde yeni bir düzenleme tasarısı hazırlıklarına başladı.

Parti yönetimi, Ekonomi İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Meclis Grubu aracılığıyla ortak bir yasa teklifi üzerinde çalışıyor. Taslak, beledin her yıl sabit oranlarla otomatik belirlenmesini ve olağanüstü piyasa koşullarında komisyon müdahalesi ile kontrol edilmesini öngörüyor. Taslağın, Meclis açılır açılmaz TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

OTOMATİK BELİRLEME SİSTEMİ

Edinilen bilgilere göre, hazırlanan taslak çalışmada, rayiç bedelin belirlenmesinde komisyonların devreye girmesi yerine, her yıl sabit oranlarla ve yeniden değerleme oranına benzer bir sistemle otomatik olarak artması öngörülüyor. Bu sistem, belediyelerin insiyatifiyle ortaya çıkan ani ve yüksek artışları önleyecek ve vatandaşların öngörülebilir bir ekonomik ortamda yaşamlarını sürdürmesini sağlayacak.