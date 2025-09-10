SON DAKİKA… Fatih Acacı cinayeti sonrası aileye ölüm tehdidi: Seni de öldürüp kafanı surlardan atacağız!

"BEN AHMET MİNGUZZİ'YE ÜZÜLDÜM AYNISI KARDEŞİMİN BAŞINA GELDİ"

Olayın kız meselesinden kaynaklandığını söyleyen abla Acacı, "Kız meselesi ama Fatih'in bir suçu yok. Kesinlikle 'suça sürüklenen çocuk' diye bir şey yok. Bundan önce biz Ahmet Minguzzi'yi gördük. Ben o çocuğa da çok üzüldüm. Aynısı kardeşimin başına geldi. Dün kardeşim için bir sayfa açtım sesimizi duyurmak için. Muhtemelen benim paylaşımlarımı oradan gördüler. Numaramızı nereden buldular bilmiyorum. Tüm aileye ama özellikle bana istinaden atılan mesaj; 'Kardeşini öldürdüğümüz gibi seni de öldüreceğiz ve kafanı surlardan atacağız' yazmışlar. Son konuşmamızda benden forma istedi. Ben de aldım. Ama forması geldiğinde o ölmüştü. Giyemedi formasını" diye konuştu.