SON DAKİKA… Fatih Acacı cinayeti sonrası aileye ölüm tehdidi: Seni de öldürüp kafanı surlardan atacağız!
SON DAKİKA… Ankara’da 15 yaşındaki Fatih Acacı, kendisi gibi 15 yaşında olan D.G. ile kız meselesi yüzünden tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine D.G. tarafından bıçaklanan Acacı, kurtarılamadı. Talihsiz gencin ailesi, olayın ardından ölüm tehdidi mesajları aldıklarını açıkladı. Katilin yakınlarının, Acacı’nın ablasına "Kardeşini öldürdüğümüz gibi seni de öldüreceğiz ve kafanı surlardan atacağız” mesajı gönderdiği ortaya çıktı. İşte detaylar…
SON DAKİKA… Ankara'nın Pursaklar ilçesi Yunus Emre Caddesi'nde 7 Eylül günü Fatih Acacı, parkta yaşıtı D.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Acacı'nın cenazesi, dün toprağa verildi. D.G. ise olayın ardından gözaltına alındı. D.G.'nin emniyette işlemleri sürüyor.
Fatih Acacı'nın ablası Beyhan Acacı, kardeşinin telefonuna gelen mesaj üzerine parka gittiğini söyleyerek, "Hatta arkadaşı diyor ki 'Ben de geleyim mi?' O kadar önemsemiyor ki, 'Konuşup geleceğim, gelmene gerek yok' diyor. Gidiyor, sonra bu şekilde katlediyorlar ama bunu tek kişinin de yaptığını düşünmüyorum. Bence yanında 3-4 kişi vardı.
Kamera kayıtlarında da ağız dalaşı yaptıkları yer gözüküyor. Katliamı gerçekleştirdikleri zaman çocuğu kolundan çekiyorlar ağaçların arasına ki kameralar hiçbirini çekemesin. Gittik baktık, hiçbir kamera görüntüsü yok. O zaman onlar orada o bölgede kameraların çekmediği alanın neresi olduğunu biliyorlar. Yani bilinçli tuzak kurulmuş. Planlanmış bir şey" dedi.