SON DAKİKA: Fatih Acacı cinayetinde flaş gelişme! Katil adliyeye sevk edilmişti...

AİLEDEN YÜREK YAKAN AÇIKLAMALAR Fatih Acacı'nın ablası Beyhan Acacı ve babası Mehmet Ali Acacı, yaşadıkları acıyı ve olayın detaylarını anlattı. Abla Beyhan, kardeşinin telefonuna gelen bir mesaj üzerine parka gittiğini, ancak bunun tuzak olduğunu düşündüğünü belirtti. "Kardeşimi kolundan çekip kameraların çekmediği ağaçların arasına götürdüler. Bilinçli ve planlanmış bir şeydi" diyen abla Acacı, kardeşinin 7 yerinden bıçaklandığını ifade etti.

Baba Mehmet Ali Acacı ise hastanede gördüğü manzarayı "Katliam yapmışlar" diyerek anlattı. Oğlunun böbrekleri, atardamarı ve kaburgası dahil olmak üzere 8-10 bıçak darbesi aldığını söyleyen baba, oğlunun "suçsuz yere kurban gittiğini" vurguladı ve devlete "Buna bir çözüm bulun" çağrısında bulundu.