SON DAKİKA: Fatih Acacı cinayetinde flaş gelişme! Katil adliyeye sevk edilmişti...
Türkiye'yi yasa boğan akran cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Ankara'da 15 yaşındaki Fatih Acacı'yı "kız meselesi" yüzünden öldüren yaşıtı tutuklandı. Ancak acılı ailenin yaşadığı kabus bununla sınırlı kalmadı. Acacı ailesi, cinayetin ardından sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı. Bu kan donduran durum, kamuoyunda infial yaratırken, daha önce yaşanan benzer olayları ve gizemli tehdit gruplarını yeniden gündeme getirdi.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde "kız meselesi" yüzünden çıkan kavgada 15 yaşındaki Fatih Acacı'yı bıçaklayarak öldüren yaşıtı Doğukan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye'yi sarsan akran cinayetinin ardından Acacı ailesi, katilin yakınları olduğu iddia edilen kişiler tarafından sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı.
OLAYIN GELİŞİMİ: BİR TARTIŞMA VE VAHŞİ BİR CİNAYET
7 Eylül'de Yunus Emre Caddesi'ndeki bir parkta meydana gelen olay, iki genç arasındaki sıradan bir tartışmayla başladı. 15 yaşındaki Fatih Acacı ve yaşıtı Doğukan G. (D.G.) arasında bir kız yüzünden çıkan sözlü atışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddialara göre, Doğukan G.'nin bıçakla saldırması sonucu Fatih Acacı vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Fatih, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğukan G. cinayetin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.