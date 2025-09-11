SON DAKİKA: Fatih Acacı cinayetinde flaş gelişme! Katil adliyeye sevk edilmişti...

Türkiye'yi yasa boğan akran cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Ankara'da 15 yaşındaki Fatih Acacı'yı "kız meselesi" yüzünden öldüren yaşıtı tutuklandı. Ancak acılı ailenin yaşadığı kabus bununla sınırlı kalmadı. Acacı ailesi, cinayetin ardından sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı. Bu kan donduran durum, kamuoyunda infial yaratırken, daha önce yaşanan benzer olayları ve gizemli tehdit gruplarını yeniden gündeme getirdi.

DHA

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde "kız meselesi" yüzünden çıkan kavgada 15 yaşındaki Fatih Acacı'yı bıçaklayarak öldüren yaşıtı Doğukan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye'yi sarsan akran cinayetinin ardından Acacı ailesi, katilin yakınları olduğu iddia edilen kişiler tarafından sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı.

OLAYIN GELİŞİMİ: BİR TARTIŞMA VE VAHŞİ BİR CİNAYET

7 Eylül'de Yunus Emre Caddesi'ndeki bir parkta meydana gelen olay, iki genç arasındaki sıradan bir tartışmayla başladı. 15 yaşındaki Fatih Acacı ve yaşıtı Doğukan G. (D.G.) arasında bir kız yüzünden çıkan sözlü atışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddialara göre, Doğukan G.'nin bıçakla saldırması sonucu Fatih Acacı vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Fatih, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğukan G. cinayetin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLEDEN YÜREK YAKAN AÇIKLAMALAR

Fatih Acacı'nın ablası Beyhan Acacı ve babası Mehmet Ali Acacı, yaşadıkları acıyı ve olayın detaylarını anlattı. Abla Beyhan, kardeşinin telefonuna gelen bir mesaj üzerine parka gittiğini, ancak bunun tuzak olduğunu düşündüğünü belirtti. "Kardeşimi kolundan çekip kameraların çekmediği ağaçların arasına götürdüler. Bilinçli ve planlanmış bir şeydi" diyen abla Acacı, kardeşinin 7 yerinden bıçaklandığını ifade etti.

Baba Mehmet Ali Acacı ise hastanede gördüğü manzarayı "Katliam yapmışlar" diyerek anlattı. Oğlunun böbrekleri, atardamarı ve kaburgası dahil olmak üzere 8-10 bıçak darbesi aldığını söyleyen baba, oğlunun "suçsuz yere kurban gittiğini" vurguladı ve devlete "Buna bir çözüm bulun" çağrısında bulundu.

TEHDİT MESAJLARI VE GİZEMLİ GRUPLAR

Acılarını yaşayamadan, Acacı ailesi bir de tehdit mesajlarıyla sarsıldı. Abla Beyhan, katilin yakınları olduğunu düşündükleri kişilerin kendisine, "Kardeşini öldürdüğümüz gibi seni de öldüreceğiz ve kafanı surlardan atacağız" şeklinde mesajlar gönderdiğini açıkladı. Bu tehditler, daha önce Mattia Ahmet Minguzzi ve Hakan Çakır cinayetlerinde ortaya çıkan "C31K" ve "404-PKK" gibi gizemli grupları akıllara getirdi.

Bu grupların, akran cinayetlerinin ardından mağdur aileleri hedef alarak tehdit mesajları attığı biliniyor. Yetkililer, Acacı ailesine gönderilen bu tehditlerle ilgili de soruşturma başlattı. Yaşanan bu cinayetler, "suça sürüklenen çocuklar" ve "akran zorbalığı" tartışmalarını bir kez daha gündeme taşırken, Adalet Bakanlığı'nın bu tür ağır suçlarda ceza indirimlerini kaldırma planı da kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Fatih Acacı'nın ailesi, bu cinayetin son olmasını ve yetkililerin gerekli önlemleri almasını istiyor.