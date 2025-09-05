Son dakika: Fatih Aydın olayında otopsi raporu çıktı! Esra Erol canlı yayında açıkladı: Fatih Aydın nasıl öldü?
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de metruk binada 13 Nisan'da bir ceset bulundu ve cesedin geçtiğimiz Temmuz ayında kaybolan Fatih Aydın'a ait olduğu belirlendi. Türkiye'nin konuştuğu Fatih Aydın olayında yeni bir gelişme daha yaşandı. Esra Erol, canlı yayında Fatih Aydın'ın otopsi raporunu açıkladı. Peki Fatih Aydın nasıl öldü? İşte rapordaki o detaylar...
Küçükçekmece'de 7 Temmuz 2024 tarihinde Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezine başvuran Rabia Aydın, oğlu Fatih Aydın'ın (21) babasıyla tartışma yaşadıktan sonra evden çıktığını bir daha da geri dönmediğini belirterek polisten yardım istedi.
Polis olayla ilgili yaptığı incelemede 13 Nisan Pazar günü Küçükçekmece, Fatih Mahallesi, Atatürk Köşkü Caddesi Kibrithane arkasında bulunan metruk binada kimliği meçhul bir erkek cesedi bulundu.
Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Burada cesetten alınan DNA örneği, anne Rabia Aydın'dan alınan örnekle karşılaştırıldı. Tamamlanan inceleme sonucunda cesedin 7 Temmuz 2024'ten bu yana kayıp olarak aranan Fatih Aydın'a ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA incelemesi sonucu ortaya çıkan yeni bilgi üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi.