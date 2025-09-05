Son dakika: Fatih Aydın olayında otopsi raporu çıktı! Esra Erol canlı yayında açıkladı: Fatih Aydın nasıl öldü?

Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de metruk binada 13 Nisan'da bir ceset bulundu ve cesedin geçtiğimiz Temmuz ayında kaybolan Fatih Aydın'a ait olduğu belirlendi. Türkiye'nin konuştuğu Fatih Aydın olayında yeni bir gelişme daha yaşandı. Esra Erol, canlı yayında Fatih Aydın'ın otopsi raporunu açıkladı. Peki Fatih Aydın nasıl öldü? İşte rapordaki o detaylar...

Küçükçekmece'de 7 Temmuz 2024 tarihinde Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezine başvuran Rabia Aydın, oğlu Fatih Aydın'ın (21) babasıyla tartışma yaşadıktan sonra evden çıktığını bir daha da geri dönmediğini belirterek polisten yardım istedi.

Polis olayla ilgili yaptığı incelemede 13 Nisan Pazar günü Küçükçekmece, Fatih Mahallesi, Atatürk Köşkü Caddesi Kibrithane arkasında bulunan metruk binada kimliği meçhul bir erkek cesedi bulundu.

Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Burada cesetten alınan DNA örneği, anne Rabia Aydın'dan alınan örnekle karşılaştırıldı. Tamamlanan inceleme sonucunda cesedin 7 Temmuz 2024'ten bu yana kayıp olarak aranan Fatih Aydın'a ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA incelemesi sonucu ortaya çıkan yeni bilgi üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI!

Esra Erol, atv canlı yayında adli tıp raporunu açıkladı.

Erol, "İncelenen kemiklerde patolojik ve travmatik belirgin izlere rastlanmadı. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilaç etkin maddeleri bulunmadı. Yani ölüm sebebi belli değil." ifadelerini kullandı.

Esra Erol canlı yayında Fatih Aydın'ın otopsi raporunu açıkladı

ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda öldürülme olayına dair bir izlenim bulunamasa da şüpheli ölüm olarak kayda geçen konuda soruşturma sürüyor.