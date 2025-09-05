Son dakika: Fatih Aydın olayında otopsi raporu çıktı! Esra Erol canlı yayında açıkladı: Fatih Aydın nasıl öldü?

Erol, "İncelenen kemiklerde patolojik ve travmatik belirgin izlere rastlanmadı. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilaç etkin maddeleri bulunmadı. Yani ölüm sebebi belli değil." ifadelerini kullandı.

Esra Erol canlı yayında Fatih Aydın'ın otopsi raporunu açıkladı

ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda öldürülme olayına dair bir izlenim bulunamasa da şüpheli ölüm olarak kayda geçen konuda soruşturma sürüyor.