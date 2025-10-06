SON DAKİKA: Gaziantep'te dehşet veren cinayet! Sokak ortasında annesini tekmeledi abisini bıçaklayarak öldürdü!
Gaziantep Şehitkamil ilçesinde kan donduran bir aile içi cinayet yaşandı. Yaşar Tüzel (40), aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı ağabeyi Mehmet Tüzel'i (45) ekmek bıçağı ve maket bıçağı ile defalarca bıçaklayarak hayatına son verdi. Olayın vahametini artıran ise, cinayet anlarına ait dehşet verici görüntülerin ortaya çıkması oldu. Görüntülerde, katil zanlısı Yaşar Tüzel'in, cinayetten hemen önce annesini tekmeleyerek yere düşürdüğü de saniye saniye yer alıyor.
Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 40 yaşındaki Yaşar Tüzel ile 45 yaşındaki ağabeyi Mehmet Tüzel arasında uzun süredir devam eden bir husumet bulunuyordu. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Görgü tanıklarının ve olay yerine ait olduğu iddia edilen görüntülere göre, Yaşar Tüzel elindeki ekmek bıçağı ve maket bıçağı ile ağabeyi Mehmet Tüzel'e saldırdı. Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan Mehmet Tüzel ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Tüzel, yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti.
O DEHŞET ANLARI KAMERADA!
"DELİ DEĞİLİM!"
Olayın hemen ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, cinayet zanlısı Yaşar Tüzel'in, kavga sırasında araya girmeye çalışan annesini tekmeleyerek yere düşürdüğü ve hatta annesinin elini ve boynunu da bıçakla yaraladığı görülüyor.