SON DAKİKA… Gonca Köksal Aras ile ailesinin aile molotoflu saldırı! Talimat İngiltere'den gelmiş: Dikkat çeken ‘yanlış daire’ iddiası!

SON DAKİKA… Muğla’da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ile ailesinin yaşadığı eve yönelik molotoflu saldırıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı. İlk olarak molotoflu saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Mesut Can Ç. ile Yalçın Demir K. tutuklandı. Ardından Emirkan Uslu ve azmettirici ile görüştüğü tespit edilen Tugay Konya’nın tutuklandığı açıklandı. Şüphelilerin İngiltere’de yaşayan Orhan Karafoğlu'ndan gelen talimat üzerine zincir marketten 5 kolonya şişesi aldırıp saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Aras ve ailesinin kabusu yaşadığı olayla ilgili ‘yanlış daire’ iddiası ise kafaları karıştırdı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Mikail ZEYBEK

SON DAKİKA… Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak'ta Polis Evi arkasındaki Çardak Apartmanında bulunan dairenin bahçe kısmına 1 Eylül saat 22:15 sularında molotof kokteyli atıldığı ihbarı alındı. Söz konusu bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

DAİRE BELEDİYE BAŞKANI ARAS'IN AİLESİNE AİT ÇIKTI

Dairenin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eşi ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanesi ve dedesine ait olduğu belirtildi. Siyah giyimli iki şüphelinin evin bahçesine kolonya şişesi içerisinde yanıcı, parlayıcı madde attığı ve yangın çıktığı öğrenildi.

EŞYALAR 300 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Saldırgan şüphelileri olduğu iddia edilen 16-17 yaşlarında iki gencin bölgeden kaçarken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Alevler çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganların hazırlık yaptığı ve bölgeden kaçtığı görüldü. Şüphelilere ait eşyalar, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Güneş Evi Parkı yanındaki bir evin bahçesinde bulundu.

SALDIRGANLAR YAKALANDI: BİRİ 15 DİĞERİ 16 YAŞINDA!

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılan soruşturma kapsamında 16 yaşındaki Yatağan doğumlu Yalçın Demir K. Menteşe ilçesindeki Kent Meydanında 2 Eylül saat 02.00 sıralarında yakalanırken, 15 yaşındaki Menteşe doğumlu Mesut Can Ç. babasının evinde saat 04:15'te polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ZİNCİR MARKETTEN KOLONYA ÇALMIŞLAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki çocuk, "kasten yangın suretiyle mala zarar verme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından tutuklandı. Saldırıda kullanılan beş kolonya şişesinin Recai Gülleri Caddesi üzerindeki bir zincir marketten çalındığı belirlendi.

AZMETTİRİCİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü sürdürülen soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu tespit edilen olayın azmettiricisi Orhan Karafoğlu'Nun yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. 6 saat içinde banka hareketleri telefon görüşmeleri sosyal medya yazışmaları üzerinden ve şüphelilerin ikrarlarına dayanarak azmettirici şüpheli tespit edildi. 12 saat içinde azmettirici şüpheli hakkında 3 ayrı kırmızı bülten çıkartıldı.

"ÇIĞLIK SESLERİ YÜKSELİNCE..."

Tutuklanan Mesut Can Ç., savcılıktaki ifadesinde, "Orhan telefonda bana molotofu nasıl yapacağımı anlattı. Benzin tehlikeli olur diye kolonya aldım. Yalçın 'Para boşa gitmesin, çalalım' dedi. Orhan 'Para göndereyim, taksi ile gidin' dedi. Konumu gönderdi, taksi ile eve gittik. Evin ışıkları yanıyordu. Polisevinin arkasındaki parka gittik. Parktaki birinden telefon rica edip Orhan'ı aradım, evde biri olduğunu söyledim. Orhan da 'Olsun, balkona atın' dedi. Parkta molotofları Yalçın hazırladı. Tişörtten maske yaptı. Molotofu yakarak attı. Video çekmeye başladım. Yalçın bir tane daha molotof ve taş attı. Yüzümüz kapalıydı, çığlık sesleri yükselince kalan molotofu atamadık. Toplam 4 tane hazırlamıştık. Eve gidince haberlerde olaydaki evin Başkan Gonca Köksal'ın ailesinin evi olduğunu öğrendim. Sonra uyudum, uyanınca polisler gelmişti. Pişmanım" dedi.

SALDIRI İÇİN 5 BİN LİRA ALMIŞLAR

Şüphelilerden Yalçın Demir K. ise ifadesinde, "Mesut molotofları evin yanındaki parkta hazırladı. Para karşılığı atacağını söyledi. Kendisindeki 5 bin lirayı bunu yapması için ona verdiklerini söyledi. Molotof atarken yanındaydım. Üçünü de o attı. Attıktan sonra beraber kaçtık. Evde kimin oturduğunu bilmiyorum. Mesut'un bana anlattığına göre Orhan, Mesut'a olaydan önce 5 bin lira göndermiş, sonra 20-30 bin lira daha gönderecekmiş" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN 'YANLIŞ DAİRE' İDDİASI!

Şüphelilerden Tugay Konya, ifadesinde İngiltere'de bulunan Karafoğlu'nun kendisinden keşif yapmasını istediğini, 2 numaralı daireye yönelik bilgi topladığını ancak apartmana girmediğini belirtti. Konya ifadesinde şunları söyledi:

"Orhan, 1 Eylül'de akşam saat 16.00 sıralarında yabancı bir numaradan aradı. Bana bir adres vereceğini, burada önceden kendisinin yanında olan Emre'nin oturduğunu, ondan 1 milyon alacağı olduğunu, telefonlarını engellediği için ona ulaşamadığını, bu adrese giderek Emre'nin orada oturup oturmadığına bakmamı istedi. İlk başta gitmek istemedim, 21.00'de tekrar aradı ve alacağı olduğunu, sıkıntılı bir durum olmadığını söyledi. Gideceğim adresi attı. Apartmana girerek 2 No'lu dairenin yolun ne tarafına baktığını öğrenmemi istedi. Apartman kapısında şifre olduğunu söyleyerek içeri girmedim. Orhan ile görüntülü görüşüyorduk. Binanın dış cephesini gösteriyordum. Olayların buraya varacağını bilmiyordum."

Konya'nın ifadesi sonrası hedef alınan 2 numaralı daire yerine yanlışlıkla Aras'ın dedesi ile anneannesinin yaşadığı 4 numaralı eve saldırı düzenlendiği üzerinde durulduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma soruyor.

İKİ YIL ÖNCE TAŞINMIŞLAR, AZMETTİRİCİNİN HABERİ YOK

İfadede geçen Emre'nin, söz konusu adresten 2 yıl önce taşındığı ve şuanda göçmen kaçakçılığı suçundan Yunanistan'da tutuklu olduğu tespit edildi.