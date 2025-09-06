SON DAKİKA… Gonca Köksal Aras ile ailesinin aile molotoflu saldırı! Talimat İngiltere’den gelmiş: Dikkat çeken ‘yanlış daire’ iddiası!

"ÇIĞLIK SESLERİ YÜKSELİNCE..." Tutuklanan Mesut Can Ç., savcılıktaki ifadesinde, "Orhan telefonda bana molotofu nasıl yapacağımı anlattı. Benzin tehlikeli olur diye kolonya aldım. Yalçın 'Para boşa gitmesin, çalalım' dedi. Orhan 'Para göndereyim, taksi ile gidin' dedi. Konumu gönderdi, taksi ile eve gittik. Evin ışıkları yanıyordu. Polisevinin arkasındaki parka gittik. Parktaki birinden telefon rica edip Orhan'ı aradım, evde biri olduğunu söyledim. Orhan da 'Olsun, balkona atın' dedi. Parkta molotofları Yalçın hazırladı. Tişörtten maske yaptı. Molotofu yakarak attı. Video çekmeye başladım. Yalçın bir tane daha molotof ve taş attı. Yüzümüz kapalıydı, çığlık sesleri yükselince kalan molotofu atamadık. Toplam 4 tane hazırlamıştık. Eve gidince haberlerde olaydaki evin Başkan Gonca Köksal'ın ailesinin evi olduğunu öğrendim. Sonra uyudum, uyanınca polisler gelmişti. Pişmanım" dedi.

SALDIRI İÇİN 5 BİN LİRA ALMIŞLAR Şüphelilerden Yalçın Demir K. ise ifadesinde, "Mesut molotofları evin yanındaki parkta hazırladı. Para karşılığı atacağını söyledi. Kendisindeki 5 bin lirayı bunu yapması için ona verdiklerini söyledi. Molotof atarken yanındaydım. Üçünü de o attı. Attıktan sonra beraber kaçtık. Evde kimin oturduğunu bilmiyorum. Mesut'un bana anlattığına göre Orhan, Mesut'a olaydan önce 5 bin lira göndermiş, sonra 20-30 bin lira daha gönderecekmiş" ifadelerini kullandı.