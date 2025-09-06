SON DAKİKA… Gonca Köksal Aras ile ailesinin aile molotoflu saldırı! Talimat İngiltere'den gelmiş: Dikkat çeken ‘yanlış daire’ iddiası!
SON DAKİKA… Muğla’da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ile ailesinin yaşadığı eve yönelik molotoflu saldırıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı. İlk olarak molotoflu saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Mesut Can Ç. ile Yalçın Demir K. tutuklandı. Ardından Emirkan Uslu ve azmettirici ile görüştüğü tespit edilen Tugay Konya’nın tutuklandığı açıklandı. Şüphelilerin İngiltere’de yaşayan Orhan Karafoğlu'ndan gelen talimat üzerine zincir marketten 5 kolonya şişesi aldırıp saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Aras ve ailesinin kabusu yaşadığı olayla ilgili ‘yanlış daire’ iddiası ise kafaları karıştırdı.
SON DAKİKA… Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak'ta Polis Evi arkasındaki Çardak Apartmanında bulunan dairenin bahçe kısmına 1 Eylül saat 22:15 sularında molotof kokteyli atıldığı ihbarı alındı. Söz konusu bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
DAİRE BELEDİYE BAŞKANI ARAS'IN AİLESİNE AİT ÇIKTI
Dairenin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eşi ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanesi ve dedesine ait olduğu belirtildi. Siyah giyimli iki şüphelinin evin bahçesine kolonya şişesi içerisinde yanıcı, parlayıcı madde attığı ve yangın çıktığı öğrenildi.
EŞYALAR 300 METRE UZAKLIKTA BULUNDU
Saldırgan şüphelileri olduğu iddia edilen 16-17 yaşlarında iki gencin bölgeden kaçarken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Alevler çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganların hazırlık yaptığı ve bölgeden kaçtığı görüldü. Şüphelilere ait eşyalar, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Güneş Evi Parkı yanındaki bir evin bahçesinde bulundu.