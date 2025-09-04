SON DAKİKA… Google ile katil Netanyahu arasında 45 milyon dolarlık kanlı anlaşma: Gazze soykırımını böyle örtbas edecekler!
SON DAKİKA… ABD’li teknoloji devi Google, katil İsrail hükümetine destekte sınır tanımadı. Daha önce Nimbus Projesi ile Filistinliler’in İsrail tarafından tek tek takip edilmesini sağlayan Google, Netanyahu ile 45 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Bebek katili Netanyahu’nun imajını düzeltme amacıyla imzalanan anlaşmada, Gazze soykırımının da örtbas edilmesi için kampanyalar yapıldığı ortaya çıktı.
SON DAKİKA… Siyonist İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde tarihin en kanlı soykırımına imza attı. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce insanı hayattan koparan Netanyahu'nun katil ordusuna tüm dünya destek çıktı.
Dünyaya demokrasi ve insanlık dersi veren ABD ve Batılı ülkeler, Filistin'deki insanlık zulmüne sessiz kalırken, Netanyahu ABD şirketi Google ile milyonlarca dolarlık kanlı bir anlaşmaya imza attı.
Şimdilerde Gazze'nin tamamının işgali için askeri hazırlıklara başladıklarını duyuran ve bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'tan da destek alan Netanyahu'nun Google ile 45 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Bu anlaşma ile Gazze'deki insani krizi küçümseyen ve hükümetin mesajlarını yaymayı amaçlayan propaganda kampanyasının yapılmasının planlandığı vurgulandı.