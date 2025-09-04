SON DAKİKA… Google ile katil Netanyahu arasında 45 milyon dolarlık kanlı anlaşma: Gazze soykırımını böyle örtbas edecekler!

KATİL NETANYAHU'NUN 'İMAJ DÜZELTME' ÇABASI! Haziran sonunda imzalanan altı aylık sözleşmede Google, Netanyahu'nun halkla ilişkiler stratejisinin destekçisi olarak "kilit bir yapı" şeklinde tanımlandı. Kampanya, İsrail'in 2 Mart'ta Gazze'ye gıda, ilaç ve yakıt gibi temel insani yardımları engellemesinin ardından başlatıldı.

GOOGLE DESTEĞİ İLE KANLI PROPOGANDA! Anlaşma kapsamında Netanyahu'yu destekleyen reklamların YouTube ve Google'ın Display & Video 360 platformu üzerinden yayınlandığı belirtilirken hükümet belgelerinde ise bu kampanyaların propaganda olarak geçtiği ortaya çıktı. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve "Gazze'de yemek var, diğer tüm iddialar yalan" mesajı veren videonun, sponsorlu paylaşımlarla 6 milyondan fazla izlendiği de anlaşıldı.