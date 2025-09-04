SON DAKİKA… Google ile katil Netanyahu arasında 45 milyon dolarlık kanlı anlaşma: Gazze soykırımını böyle örtbas edecekler!

SON DAKİKA… ABD’li teknoloji devi Google, katil İsrail hükümetine destekte sınır tanımadı. Daha önce Nimbus Projesi ile Filistinliler’in İsrail tarafından tek tek takip edilmesini sağlayan Google, Netanyahu ile 45 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Bebek katili Netanyahu’nun imajını düzeltme amacıyla imzalanan anlaşmada, Gazze soykırımının da örtbas edilmesi için kampanyalar yapıldığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Siyonist İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde tarihin en kanlı soykırımına imza attı. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce insanı hayattan koparan Netanyahu'nun katil ordusuna tüm dünya destek çıktı.

Dünyaya demokrasi ve insanlık dersi veren ABD ve Batılı ülkeler, Filistin'deki insanlık zulmüne sessiz kalırken, Netanyahu ABD şirketi Google ile milyonlarca dolarlık kanlı bir anlaşmaya imza attı.

Şimdilerde Gazze'nin tamamının işgali için askeri hazırlıklara başladıklarını duyuran ve bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'tan da destek alan Netanyahu'nun Google ile 45 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Bu anlaşma ile Gazze'deki insani krizi küçümseyen ve hükümetin mesajlarını yaymayı amaçlayan propaganda kampanyasının yapılmasının planlandığı vurgulandı.

KATİL NETANYAHU'NUN 'İMAJ DÜZELTME' ÇABASI!

Haziran sonunda imzalanan altı aylık sözleşmede Google, Netanyahu'nun halkla ilişkiler stratejisinin destekçisi olarak "kilit bir yapı" şeklinde tanımlandı. Kampanya, İsrail'in 2 Mart'ta Gazze'ye gıda, ilaç ve yakıt gibi temel insani yardımları engellemesinin ardından başlatıldı.

GOOGLE DESTEĞİ İLE KANLI PROPOGANDA!

Anlaşma kapsamında Netanyahu'yu destekleyen reklamların YouTube ve Google'ın Display & Video 360 platformu üzerinden yayınlandığı belirtilirken hükümet belgelerinde ise bu kampanyaların propaganda olarak geçtiği ortaya çıktı. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve "Gazze'de yemek var, diğer tüm iddialar yalan" mesajı veren videonun, sponsorlu paylaşımlarla 6 milyondan fazla izlendiği de anlaşıldı.

SOSYAL MEDYA DEVLERİNE MİLYON DOLARLIK ÖDEME!

Raporda, katil İsrail hükümetinin diğer teknoloji devleriyle yaptıkları anlaşmalar da ortaya çıktı. Öyle ki bebek katili Başbakan Netanyahu'nun katliamlarını örtbas etmek için sosyal medya platformu X'e 3 milyon dolar, Fransız-İsrail ortaklığı Outbrain/Teads'e ise 2,1 milyon dolar reklam yatırımı yaptığı anlaşıldı.

FİLİSTİNLİLERİ TEK TEK TESPİT EDİYOR!

Google daha önce de bebek katili İsrail ile anlaşma yapmıştı. Nimbus Projesi ile Google, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşimlerini genişletmesine ve Filistinliler hakkında daha fazla bilgi toplamasına imkan sağlamıştı.

Google ve Amazon çalışanları, Nimbus Projesi'nde gelişmiş yapay zeka teknolojisi ile Filistinlilerin daha fazla izleneceği, Filistinliler hakkında daha fazla yasa dışı veri toplanacağı ve İsrail'in yasa dışı yerleşimlerinin genişlemesinin kolaylaşacağı belirterek projeye karşı çıkmıştı.