SON DAKİKA… Grand Kartal Otel faciasında 3. duruşma başladı! Ailelerden yürek sızlatan feryat: 78 canımızı katlettiler!

BİN 998'ER YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklar için 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam bin 998'er yıla kadar hapis cezası istendi.