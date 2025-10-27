SON DAKİKA… Grand Kartal Otel faciasında 3. duruşma başladı! Ailelerden yürek sızlatan feryat: 78 canımızı katlettiler!

SON DAKİKA… Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yaşanan yangın faciası 78 vatandaşımızı hayattan kopardı. Türkiye’nin yüreğini sızlatan faciayla ilgili sanıklar bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Aileler, bu duruşmada kararın çıkmasını beklerken “78 canımızı katlettiler. Biz olası kast ile yargılanmalarını istiyoruz. Canımız yanıyor, içimiz acıyor” diyerek ağladı.

Kerim CENGİL

SON DAKİKA… Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı.

BİN 998'ER YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklar için 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam bin 998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMA 10 GÜN SÜRDÜ

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda 7 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren ilk duruşmada sanıkların tamamı ve müştekiler ile tanıklar dinlendi. Açıklanan ara kararda; tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi. Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın da tutuklanmasına hükmedildi. Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan İbrahim Polat, İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve denetim firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamı kararlaştırıldı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

İKİNCİ DURUŞMA 2 GÜN SÜRDÜ, TUTUKLU SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Davanın ikinci duruşması 22 Eylül'de başlayıp, 2 gün sürdü. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, 32 sanığın tutukluluk durumu ve adli kontrol tedbirlerine ilişkin ara karar açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, ev hapsinde olanların ev hapsinin devamına, tutuksuz sanık Mehmet Salun'un tutuklanmasına, adli kontrollerin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

3'ÜNCÜ DURUŞMA BAŞLADI

Davanın 3'ncün duruşması, bugün Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda başladı. Duruşma öncesi olayda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları mahkeme salonunun dışındaki stantlara asıldı. Yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları, geniş güvenlik önlemleri altında salona alındı. Sanıklar da geniş güvenlik önlemleri arasında oluşturulan özel alandan duruşma salonuna girdi.

"CANLARIMIZI YİTİRDİK…"

Grand Kartal Otel'de yakınlarını kaybeden aileler ise davanın görüleceği Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'ne akın etti. Otel faciasında hayatını kaybeden Nergiz Yıldız'ın kardeşi, Kürşat Yıldız'ında baldızı Figen Ergin, faciaya sebep olanların olası kast ile yargılanmaları gerektiğini söyledi. Ergin, "Canlarımızı yitirdik üzgünüz. 78 canımızı katlettiler biz olası kast ile yargılanmalarını istiyoruz. Canımız yanıyor, içimiz acıyor" dedi.