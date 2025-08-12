SON DAKİKA… Grand Kartal Otel faciasında çarpıcı detay! GPS kaydı gerçeği ortaya çıkardı: Otele hiç gitmeden itfaiye raporu hazırlamış!

SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya'da Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak'ta yaşanan yangın faciasında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan acı olayla ilgili ortaya çıkan yeni detay, ihmali gözler önüne serdi. Davanın kilit ismi olan ve otelin itfaiye raporunu düzenleyen İrfan Acar'ın ifadesindeki tutarsızlık üzerine Bolu Belediyesi'ne ait GPS kayıtları incelendi. Acar'ın otele hiç gitmeden itfaiye raporu hazırladığı tespit edildi! İşte detaylar

SON DAKİKA… Türkiye 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasıyla sarsıldı. Gece saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı… Acı olayda 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

86 milyonun hafızasına kazınan olayla ilgili yürütülen soruşturmada ortaya çıkan her detay hem belediyenin hem de Grand Kartal yönetiminin ihmalini kanıtladı. Son iddia ise facianın göz göre göre geldiğinin kanıtıydı.

İTFAİYE RAPORUNU HAZIRLAYAN KİLİT İSİM!

Olayla ilgili yargılama sürerken soruşturmada itfaiye raporunun hazırlanma süreciyle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın önemli şüphelilerinden, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ve tutuklu sanık İrfan Acar, mahkemeye verdiği ifadede 28 Aralık 2024'te otelde denetim yaparak itfaiye raporu düzenlediğini anlattı.

İFADEDEKİ TUTARSIZLIK SONRASI SKANDAL ORTAYA ÇIKTI

Ancak bu tarihin cumartesiye denk gelmesi üzerine Acar'ın ifadelerinde tutarsızlık ortaya çıktı. Üst düzey belediye yetkililerinin ifadeleri sonrası Acar, tarih bilgisinde hata yaptığını belirterek, asıl denetimi 27 Aralık 2024'te yaptığını ve bu görev için belediyeye ait 14 GA 329 plakalı araçla otele gittiğini iddia etti.

GPS KAYITLARI İNCELENDİ VE…

Sanığın çelişkili beyanları üzerine, yangında yakınlarını kaybeden mağdurların avukatları GPS kayıtlarının incelenmesini talep etti. Mahkeme bu talebi onayladı ve Bolu Belediyesi, 14 GA 329 plakalı araca ait 27 ve 28 Aralık 2024 tarihli GPS verilerini mahkemeye sundu. Kayıtlar bilirkişiler tarafından detaylı şekilde incelendi.

ARAÇ OTELE HİÇ GİTMEMİŞ!

Bilirkişi raporuna göre, belediyeye ait araç belirtilen tarihlerde Grand Kartal Otel'e hiç gitmedi. Bu bulgu, yangın güvenliği açısından kritik öneme sahip itfaiye raporunun sahada inceleme yapılmadan, yalnızca evrak üzerinden hazırlandığı şüphesini güçlendirdi. İddialar, olayın soruşturma seyrini değiştirebilecek boyutta ciddi bir skandal olarak değerlendiriliyor.

İTFAİYE RAPORU GEÇERLİ DEĞİL Mİ?

Bu gelişmeyle birlikte itfaiye raporunun hukuki ve teknik geçerliliği tartışmaya açıldı. Yangın öncesinde yapılması gereken denetimlerin eksik veya sahte şekilde yapıldığı yönündeki iddialar, soruşturmanın seyri açısından büyük önem taşıyor. İtfaiye raporunun dosyada kilit rol oynaması nedeniyle, raporun sahada inceleme olmadan hazırlanmış olması, hukuki sorumluluğun kapsamını genişletebilir.

BİN 998 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.