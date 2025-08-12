SON DAKİKA… Grand Kartal Otel faciasında çarpıcı detay! GPS kaydı gerçeği ortaya çıkardı: Otele hiç gitmeden itfaiye raporu hazırlamış!

SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya'da Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak'ta yaşanan yangın faciasında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan acı olayla ilgili ortaya çıkan yeni detay, ihmali gözler önüne serdi. Davanın kilit ismi olan ve otelin itfaiye raporunu düzenleyen İrfan Acar'ın ifadesindeki tutarsızlık üzerine Bolu Belediyesi'ne ait GPS kayıtları incelendi. Acar'ın otele hiç gitmeden itfaiye raporu hazırladığı tespit edildi! İşte detaylar

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 12:53 Son Güncelleme: 12 Ağustos 2025 13:47

SON DAKİKA… Türkiye 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasıyla sarsıldı. Gece saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı… Acı olayda 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 86 milyonun hafızasına kazınan olayla ilgili yürütülen soruşturmada ortaya çıkan her detay hem belediyenin hem de Grand Kartal yönetiminin ihmalini kanıtladı. Son iddia ise facianın göz göre göre geldiğinin kanıtıydı.

İTFAİYE RAPORUNU HAZIRLAYAN KİLİT İSİM! Olayla ilgili yargılama sürerken soruşturmada itfaiye raporunun hazırlanma süreciyle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın önemli şüphelilerinden, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ve tutuklu sanık İrfan Acar, mahkemeye verdiği ifadede 28 Aralık 2024'te otelde denetim yaparak itfaiye raporu düzenlediğini anlattı.