SON DAKİKA… Graywolf isimli teknesi ile Marmara Denizi’nde kaybolmuştu! Halit Yukay hala bulunamadı: Dikkat çeken tanker detayı!
SON DAKİKA… Yalova’ya yaşayan iş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta Bozcaada’ya gitmek için Graywolf isimli teknesi ile Marmara Denizi’ne açıldı. Akşam saatlerinde Yukay ile irtibatın kesilmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarında iş adamının teknesinin parçalarına ulaşıldı. 3 gündür devam eden aramalarda Yukay’ın izine hala ulaşılamadı. Aramalar Kapıdağ Yarımadası çevresine yoğunlaşırken ‘tanker’ detayı kafaları karıştırdı…
SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekne ile denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, bir yük gemisinin parçalanmış yarı batık tekne ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri verilen koordinata gitti. Deniz yüzeyinde bulunan parçalanmış yarı batık haldeki tekneye dalış yapan ekipler, Yukay'a ulaşamadı.
ARAMA ÇALIŞMALARI 3 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR
Halit Yukay'ın Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı anlar yer aldı. Dün gün boyu yapılan arama çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Ancak Yukay'a ulaşılamadı.