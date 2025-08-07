SON DAKİKA… Graywolf isimli teknesi ile Marmara Denizi’nde kaybolmuştu! Halit Yukay hala bulunamadı: Dikkat çeken tanker detayı!

SON DAKİKA… Yalova’ya yaşayan iş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta Bozcaada’ya gitmek için Graywolf isimli teknesi ile Marmara Denizi’ne açıldı. Akşam saatlerinde Yukay ile irtibatın kesilmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarında iş adamının teknesinin parçalarına ulaşıldı. 3 gündür devam eden aramalarda Yukay’ın izine hala ulaşılamadı. Aramalar Kapıdağ Yarımadası çevresine yoğunlaşırken ‘tanker’ detayı kafaları karıştırdı…

SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekne ile denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, bir yük gemisinin parçalanmış yarı batık tekne ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri verilen koordinata gitti. Deniz yüzeyinde bulunan parçalanmış yarı batık haldeki tekneye dalış yapan ekipler, Yukay'a ulaşamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 3 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Halit Yukay'ın Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı anlar yer aldı. Dün gün boyu yapılan arama çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Ancak Yukay'a ulaşılamadı.

MOTOR SERİ NUMARALARI EŞLEŞTİ

Ekiplerin yaptığı incelemede, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Yukay'ın teknesi ile eşleştiği belirtildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü. Öte yandan, arama çalışmalarını Balıkesir'de takip eden Yukay ailesinin, oğullarıyla en son denize açıldığı zaman görüştüğü öğrenildi.

"17.00'DAN SONRA İRTİBAT KESİLDİ"

Baba Can Yukay, "O gün saat 17.00'den sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık. Denize düştüğü için cep telefonu sinyali kesilmiş olabilir" dedi.

1 UÇAK, 1 HELİKOPTER, 2 DALIŞ TİMİ İLE ARANIYOR

Kayıp iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "04 Ağustos 2025 tarihinde Marmara Adası açıklarında meydana gelen tekne kazasında kaybolan Halit Yukay isimli şahsı arama çalışması Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 dalış timi ve 6 yüzer emin ile devam etmektedir" dedi.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA: TANKER Mİ ÇARPTI?

Marmara Denizi'nde bindiği yat parçalanmış olarak bulunan Yukay'ın başına ne geldiği ile ilgili sosyal medyada da çeşitli iddialar ileri sürüldü. Olayın meydana geldiği noktanın denizdeki tanker trafiğinin aktif olduğu bir alan olduğunu ileri süren denizciler, yatın parçalanmasına ancak ağır tonajlı bir tankerin çarpmasının neden olabileceğini iddia etti.

ARAMALAR O BÖLGEYE YOĞUNLAŞTI

Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürüyor.

Çalışmalar, Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nın kuzey batısındaki Turan köyü ile Ormanlı köyü arasındaki kıyı şeridi ve Manastır Koyu'nda yoğunlaştırıldı. 2 gündür yapılan arama çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Ancak Yukay'a ait herhangi bir ize henüz rastlanmadı.

DALGIÇLAR 3 DALIŞ YAPTI

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 3'üncü günde devam ederken, Balıkesir Valiliğinin sosyal medya hesabından arama çalışmalarına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin su altı arama çalışmalarının yer aldığı görüntüde, dalgıçların Marmara Adası'ndaki 1'inci dalışı Fener Burnu önlerinde, 2'nci dalışı Asmalı Köyü batısında, 3'üncü dalışı ise Asmalı Köyü doğusunda yaptığı haritayla gösterildi.

UÇAK VE HELİKOPTERLE DE ARANIYOR

Bir diğer görüntüde ise deniz üstündeki çalışmaların havadan helikopterle kaydedilen görüntüsü yer aldı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada, "4 Ağustos 2025 tarihinde Marmara Adası açıklarında meydana gelen tekne kazasında kaybolan Halit YUKAY isimli şahsı arama çalışması Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 dalış timi ve 6 yüzer emin ile devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.