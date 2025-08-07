SON DAKİKA… Graywolf isimli teknesi ile Marmara Denizi’nde kaybolmuştu! Halit Yukay hala bulunamadı: Dikkat çeken tanker detayı!

DİKKAT ÇEKEN İDDİA: TANKER Mİ ÇARPTI?

Marmara Denizi'nde bindiği yat parçalanmış olarak bulunan Yukay'ın başına ne geldiği ile ilgili sosyal medyada da çeşitli iddialar ileri sürüldü. Olayın meydana geldiği noktanın denizdeki tanker trafiğinin aktif olduğu bir alan olduğunu ileri süren denizciler, yatın parçalanmasına ancak ağır tonajlı bir tankerin çarpmasının neden olabileceğini iddia etti.