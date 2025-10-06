SON DAKİKA: Güllü'nün ölümünde tüm detaylar! Kızı o geceyi anlattı! 'O an patırtı gibi bir ses duydum'
Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem'in ifadesinin tüm detayları ilk kez bir canlı yayın programında açıklandı. ‘Arkamı döndüğümde onun elbisesini gördüm…’
Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Güllü'nün Yalova'daki evinde yaşadığı trajik olay, müzik camiasını yasa boğmuştu. Altıncı kattan düşerek yaşamını yitiren sanatçının sır dolu ölümüyle ilgili soruşturma derinleşirken, çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.
KIZININ İFADESİ: OLAY GECESİ YAŞANANLAR
Bir canlı yayın programında, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem'in soruşturma kapsamında verdiği ifade ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Tuğyan Ülkem, olay günü annesiyle AVM'ye gidip bakıcı ile görüştüğünü, eve döndükten sonra annesinin uzandığını ve kendisinin duş aldığını anlattı. Daha sonra salonda roman havası açtıklarını belirten Ülkem, annesinin sıkça alkol tükettiğini ve o gece de üçüncü şişeye geçtiğini ifade etti.
"BİRDEN BİR PATIRTI SESİ DUYDUM..."
Olay anına ilişkin kritik detayları aktaran Ülkem, "Annem sıkça alkol tüketirdi. Her gün neredeyse tüketirdi. Anne biz içeri odaya geçiyoruz dedim. Annem salondaydı. Biz arkadaşım Sultan ile odama geçtik, benim odamdaki cam açıktı. Annem zaten camları açık tutardı. O sırada annem tuvalete gitmiş. Salondaki müziğin sesi yüksekti. Annem odaya geldiğinde roman havası çalıyordu. Biz de Sultan ile ayakta oynuyorduk. Annem de bize eşlik etti, oynamaya başladı.