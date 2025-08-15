SON DAKİKA… Hakan Çakır cinayetinde kan donduran detaylar! Katillerin fotoğrafı kan dondurdu: Uzun namlulu silahlar…
SON DAKİKA… Ankara’da 22 yaşındaki Hakan Çakır, yol verme meselesinden çıkan kavgada katledildi. Korkunç cinayetle ilgili ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti. Öyle ki Çakır’ı hayattan koparan canilerin kız kardeşini taciz ettiği öğrenildi. Tutuklanana katillerin sosyal medyadaki pozları ise dikkat çekti.
Son dakika… Kan donduran olayın adresi Ankara Keçiören'di. Geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi'nde meydana geldi.
Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.
HAKAN ÇAKIR HAYATINI KAYBETTİ
İki tarafın diğer yakınları da gelince tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçaklandı. Hakan Çakır, hayatını kaybederken, yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. gözaltına alındı.