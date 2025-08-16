SON DAKİKA… Hakan Çakır cinayetinde yeni görüntü! Katil TikTok hesabında paylaşmış: Başına silah dayayıp…
SON DAKİKA… Ankara’da 22 yaşındaki Hakan Çakır, kız kardeşini taciz eden T.Z., S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.’nin saldırısına uğradı. Bıçaklanan talihsiz genç hayatını kaybederken 3 cani tutuklandı. Türkiye’nin konuştuğu ve ‘ikinci Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti’ dediği olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte Hakan Çakır’ın katilinin TikTok hesabında paylaştığı o kan donduran kare!
Korkunç olay 10 Ağustos gecesi Keçiören'de meydana geldi. İddialara göre, Hakan Çakır (22), merdivenlerdeki yol verme meselesi nedeniyle annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden, T.Z. (14) ve ağabeyi S.T. (17) ile tartışmaya başladı.
HAKAN ÇAKIR, AĞABEYİ VE BABASI BIÇAKLANDI!
Kısa sürede alevlenen tartışma, iki tarafın aile fertlerinin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı.
HAKAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hakan Çakır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralı ağabeyi ve babası ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde, olayın ardından kaçan T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.