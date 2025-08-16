SON DAKİKA… Hakan Çakır cinayetinde yeni görüntü! Katil TikTok hesabında paylaşmış: Başına silah dayayıp…

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan Şahin Çakır ile oğlu Hakkı Can Çakır ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Hakan Can Çakır, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

KIZ KARDEŞİNİ TACİZ ETTİKLERİNİ ÖĞRENİNCE…

"Taciz edilen kız ağabeyine haber verince iki taraf arasında bıçaklı kavga çıkmış

Olayla ilgili konuşan komşulardan Satı Terzi, "Saldırıya uğrayan gencin ailesi yeni bir dükkan açmıştı. İki kardeş dükkanda çalışıyordu. O günde çocukların kız kardeşi ve arkadaşı geç saatte dükkandan çıkmışlar. Anne ile kız merdivenden inerken yol istemiş. Oradaki çocuklar da tepki göstererek 'Yol yok' demiş. Daha sonra kızı taciz etmişler. Kız da ağabeyine haber verince iki taraf arasında bıçaklı kavga çıkmış. Laf atan tarafın ellerinde döner bıçakları vardı. Baba, oğulları ve karısı yukarıya çıkıyordu. Laf atılan kızın ağabeyini karnından ve kalbinden bıçaklamışlar. Çocuğunun kardeşine ve babasına da saldırmışlar. Vefat eden çocuğu tanırdım. Çok iyi birisiydi. Karıncayı incitmezdi. Maddi durumları pek yoktu. Ağabeyi sırtından, babası ciğerinden bıçaklanmış ama durumları iyiymiş. Taburcu edilmişler. Saldırganların annesi de bir dükkandan bıçak almış. O da saldırmış. Saldırgan baba ve oğulları tutuklandı" dedi.