SON DAKİKA… Hakan Çakır cinayetinde yeni görüntü! Katil TikTok hesabında paylaşmış: Başına silah dayayıp…

SON DAKİKA… Ankara’da 22 yaşındaki Hakan Çakır, kız kardeşini taciz eden T.Z., S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.’nin saldırısına uğradı. Bıçaklanan talihsiz genç hayatını kaybederken 3 cani tutuklandı. Türkiye’nin konuştuğu ve ‘ikinci Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti’ dediği olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte Hakan Çakır’ın katilinin TikTok hesabında paylaştığı o kan donduran kare!

SON DAKİKA… Hakan Çakır cinayetinde yeni görüntü! Katil TikTok hesabında paylaşmış: Başına silah dayayıp…

Korkunç olay 10 Ağustos gecesi Keçiören'de meydana geldi. İddialara göre, Hakan Çakır (22), merdivenlerdeki yol verme meselesi nedeniyle annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden, T.Z. (14) ve ağabeyi S.T. (17) ile tartışmaya başladı.

SON DAKİKA… Hakan Çakır cinayetinde yeni görüntü! Katil TikTok hesabında paylaşmış: Başına silah dayayıp…

HAKAN ÇAKIR, AĞABEYİ VE BABASI BIÇAKLANDI!

Kısa sürede alevlenen tartışma, iki tarafın aile fertlerinin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı.

SON DAKİKA… Hakan Çakır cinayetinde yeni görüntü! Katil TikTok hesabında paylaşmış: Başına silah dayayıp…

HAKAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hakan Çakır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralı ağabeyi ve babası ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde, olayın ardından kaçan T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SON DAKİKA… Hakan Çakır cinayetinde yeni görüntü! Katil TikTok hesabında paylaşmış: Başına silah dayayıp…

BABA VE 3 OĞLU TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan Şahin Çakır ile oğlu Hakkı Can Çakır ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Hakan Can Çakır, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

SON DAKİKA… Hakan Çakır cinayetinde yeni görüntü! Katil TikTok hesabında paylaşmış: Başına silah dayayıp…

KIZ KARDEŞİNİ TACİZ ETTİKLERİNİ ÖĞRENİNCE…

"Taciz edilen kız ağabeyine haber verince iki taraf arasında bıçaklı kavga çıkmış

Olayla ilgili konuşan komşulardan Satı Terzi, "Saldırıya uğrayan gencin ailesi yeni bir dükkan açmıştı. İki kardeş dükkanda çalışıyordu. O günde çocukların kız kardeşi ve arkadaşı geç saatte dükkandan çıkmışlar. Anne ile kız merdivenden inerken yol istemiş. Oradaki çocuklar da tepki göstererek 'Yol yok' demiş. Daha sonra kızı taciz etmişler. Kız da ağabeyine haber verince iki taraf arasında bıçaklı kavga çıkmış. Laf atan tarafın ellerinde döner bıçakları vardı. Baba, oğulları ve karısı yukarıya çıkıyordu. Laf atılan kızın ağabeyini karnından ve kalbinden bıçaklamışlar. Çocuğunun kardeşine ve babasına da saldırmışlar. Vefat eden çocuğu tanırdım. Çok iyi birisiydi. Karıncayı incitmezdi. Maddi durumları pek yoktu. Ağabeyi sırtından, babası ciğerinden bıçaklanmış ama durumları iyiymiş. Taburcu edilmişler. Saldırganların annesi de bir dükkandan bıçak almış. O da saldırmış. Saldırgan baba ve oğulları tutuklandı" dedi.

SON DAKİKA… Hakan Çakır cinayetinde yeni görüntü! Katil TikTok hesabında paylaşmış: Başına silah dayayıp…

KILIÇ, BIÇAK VE TABANCALI PAYLAŞIM!

Tutuklanan 3 kardeşin uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı.

HAKAN ÇAKIR CİNAYETİNDE YENİ GÖRÜNTÜ: KATİL TİKTOK'TA PAYLAŞMIŞ!

Öte yandan Türkiye'nin ikinci Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti dediği cinayetle ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Hakan Çakır'ı öldüren katilin TikTok hesabından başka birinin kafasına silah dayayıp çektirdiği o fotoğraf ortaya çıktı.