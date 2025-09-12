SON DAKİKA... Hakan Çakır ile Fatih Acacı'nın babalarından ağlatan buluşma: Başka kimsenin çocuğunun başına gelmesin
SON DAKİKA... 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Ankara'da bir ay arayla önce 23 yaşındaki Hakan Çakır ardından 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtları tarafından saldırıya uğradı ve hayattan koparıldı. Çakır ile Acacı'nın babaları bugün bir araya gelerek cezaların artırılması için çağrı yaptı. "Bizim başımıza geldi ama bir başka Ahmet'in, Mehmet'in başına, kimsenin çocuğunun başına gelmesin" diyerek ağladı.
SON DAKİKA... Keçiören ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır, 10 Ağustos'ta, kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle tartışması sonucu çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.
Hakan Çakır'ın öldürülmesiyle ilgili yaşı 18 yaşından küçük şüphelilerden olduğu 10 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Pursaklar ilçesinde 8 Eylül'de meydana gelen olayda ise 15 yaşındaki Fatih Acacı, aynı yaştaki Doğukan G. tarafından parkta bıçaklanarak öldürüldü. Doğukan G. olayın ardından gözaltına alınıp tutuklandı.
ACILI İKİ BABADAN AĞLATAN BULUŞMA
Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, evde taziyeleri kabul eden Fatih Acacı'nın babası Mehmet Ali Acacı'ya taziye ziyaretinde bulundu. Acılı iki baba birbirlerine sarıldı, başsağlığı diledi.