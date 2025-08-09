SON DAKİKA... Halı saha maçında sakatlananlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar: Rekor tazminat kazandı!

MAHKEME 1 MİLYON 61 BİN TL TAZMİNATA MAHKUM ETTİ

Yargılamayı yapan mahkeme, dava dosyasına sunulan bilirkişi raporu doğrultusunda "davalının tam kusurlu olduğu", olay nedeniyle davacının yüzde 16 oranında meslekte kazanma gücü kaybı yaşadığı tespitleri karşısında davanın kabulüne karar verdi. Mahkeme, halı sahayı 1 milyon 61 bin 830 lira maddi, 15 bin lira da manevi tazminat ödemeye mahkum etti.