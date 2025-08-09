SON DAKİKA... Halı saha maçında sakatlananlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar: Rekor tazminat kazandı!
SON DAKİKA... Yargıtay yine emsal bir karara imza attı. İstanbul’da arkadaşlarıyla halı sahaya giden kişi, maç yaparken dengesini kaybederek sakatlandı. Saha tellerinin kenarında bulunan beton duvara kafasını çarparak yaralanan şahıs, 2 ay yoğun bakımda kaldı. Tedavisi tamamlanır tamamlanmaz da halı saha işletmesine dava açtı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi rekor tazminatı onadı! İşte haberin ayrıntıları…
Dairenin kararına göre, İstanbul'da arkadaşlarıyla halı sahaya giden kişi, maç yaparken dengesini kaybederek düştü ve saha tellerinin kenarında bulunan beton duvara kafasını çarparak yaralandı.
Kafatası çatlayan, bu kapsamda beyin ameliyatı geçiren, 2 ay yoğun bakımda tedavi gören ve yüzünde sabit iz kalan kişi, yeterli önlemlerin alınmadığını ileri sürerek işletmeye tazminat davası açtı.
Dava kapsamında savunma yapan halı saha işleticisi, yaralanan davacıya ehliyetsiz kişilerin müdahale etmesine engel olunup, derhal 112 acilden ambulans istendiğini, yaralının hastaneye ulaştırıldığını, olaydan 5 ay önce yenilenen halı sahada olası yaralanmalara karşı mevzuatta yer alan önlemlerin alındığını ve sorumluluklarının bulunmadığını ileri sürdü.