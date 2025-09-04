SON DAKİKA | Cansız bedenine günler sonra ulaşılmıştı! Halit Yukay'ın cenaze programı belli oldu

Son dakika haberi... Balıkesir Erdek açıklarında kullandığı yata bir geminin çarpması sonucunda denizde kaybolan ve yüzeyin 68 metre altında cenazesine ulaşılan iş insanı Halit Yukay, Cumartesi Günü Üsküdar Altunizade’de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

SON DAKİKA | Cansız bedenine günler sonra ulaşılmıştı! Halit Yukay’ın cenaze programı belli oldu
MUSTAFA BAKIRHAN

Yalova'dan Çanakkale'ye giderken Balıkesir Erdek açıklarında 4 Ağustos'ta bir geminin kullandığı yata çarpması sonucunda denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cenazesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Alemdar gemisinde görevli dalgıçlar tarafından denizin 68 metre altından çıkartıldı. Çıkarılan naaş, Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Yukay'ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Teslim alınan cenaze İstanbul'a getirildi. Üsküdar'daki Karacaahmet Gasilhanesi morguna konulan Halit Yukay'ın cenazesi Cumartesi Günü Üsküdar Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SON DAKİKA | Cansız bedenine günler sonra ulaşılmıştı! Halit Yukay’ın cenaze programı belli oldu

BUGÜNE KADAR NE OLMUŞTU?

Yalova'dan, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan, ardından teknesi Balıkesir'in Erdek İlçesi'nin 7 mil açığında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma sürerken, Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri ortaya çıktı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile 'Arel 7'nin rotasını mercek altına aldı. Gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan 1 gün önce Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta, 'Arel 7'nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti. Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin İzmit Limanı'na geldiği anların görüntüsüne ulaşıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; 5 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında limana yanaşan 'Arel 7'nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ile yanındaki mürettebatın saat 04.17'de gemiden inip, baş kısmına gelerek gemiye baktığı, ardından iskele baş tarafta durup, tekrar gemiye baktığı görüldü. Önünde belirgin sürtme izleri olduğu saptanan geminin fotoğraflarıyla birlikte bu görüntüler de soruşturma dosyasına konuldu.

SON DAKİKA | Cansız bedenine günler sonra ulaşılmıştı! Halit Yukay’ın cenaze programı belli oldu

SÜRTÜNME KALINTILARI EŞLEŞTİ

92 metre boyunda, 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin olduğu kısımdan alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. İnceleme sonucunda; Halit Yukay'ın parçalanan teknesi ile 'Arel 7'nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi. Kriminal rapora göre; geminin tahrip olan ve 'çarpma bölgesi' olarak değerlendirilen kısmından alınan mikro düzeydeki örneklerle, Halit Yukay'ın teknesinden alınan örneklerdeki renk ve katmanların benzer fiziki yapıda olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA | Cansız bedenine günler sonra ulaşılmıştı! Halit Yukay’ın cenaze programı belli oldu

KARA KUTU İNCELENECEK

Halit Yukay'ın parçalanan teknesinde, teknenin 'kara kutusu' olan ve geminin seyir güzergahı, tarih ve saat gibi detayları içeren, 'konsol' olarak tabir edilen parçada yapılan ilk incelemeden sonuç elde edilemedi. Cihazın, detaylı inceleme için yurt dışına gönderildiği öğrenildi. Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

SON DAKİKA | Cansız bedenine günler sonra ulaşılmıştı! Halit Yukay’ın cenaze programı belli oldu

İFADELERİNE BAŞVURULDU

4 Ağustos'ta Çanakkale'den aldığı çimentoları İzmit Limanı'na götürmek üzere yola çıkan ve Halit Yukay'ın teknesine çarptığı şüphesi ile Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından durdurulan 'Arel 7'nin demirlediği Yalova demir sahasında, mürettebatın ifadelerine de başvuruldu. Seyir sırasında gemide kaptanla birlikte 13 mürettebat olduğu öğrenilirken, ifadesinde gözcü ve yardımcısının kaza saatlerinde yemeğe indiğini söyleyen kaptan Cemal Tokatlıoğlu'nun 'otomatik kaptan' sistemini açarak yerini terk ettiği ihtimalinin, kazaya neden olduğu değerlendiriliyor.