SON DAKİKA… Huriye Helvacı ile oğlu Osman nerede? Kastamonu Bozkurt’taki gizemli kayıpta anneden şok iddia: Kızım ve damadım o sabah…

Sonra yeğenim Osman ile konuştuk, 'Teyze nasılsın, teyze köye gelecek misin?' diye sordu. Yanlış bir şey sezmedim. Kardeşim bir yere gideceğinden bahsetmedi, anneme de evden çıkarken cevap vermemiş. Kapıdan çıkarken annem, 'Kızım nereye gidiyorsun' diye sormuş, 'Akşam erken gel, eşin gelmeyecek, geç gelecek. Sen nereye gidiyorsun' demiş. Anneme de cevap vermemiş, çıkışta da komşu görmüş, o da seslenmiş, 'Huriye nereye gidiyorsun?' diye sormuş, ona da cevap vermemiş" diye konuştu.

"CEP TELEFONU, CÜZDAN VE SU ALMIŞ…" Kardeşinin eşiyle herhangi bir ailevi sorununun olduğuna dair bir bilgisi olmadığını söyleyen Ayşe Çalık, "Kardeşimin kaçtığını düşünmüyorum. Yani kaçan insan evde para var, parayı götürür değil mi? Para evde duruyor, ne çamaşır almış ne kıyafet almış. Sadece telefonu ile sırt çantasına bir su, bir de cüzdanını almış. Üzerinde de fazla para olduğunu düşünmüyorum. Çünkü fazla para tutmaz yanında, parayı bulursa gider harcar. Daha önce de buna benzer bir kaybolduğuna dair olay olmadı. Kızı 16 yaşında, biraz atışmaları oluyor ama kızı yatılı okuyor. Her evde olan basit şeyler. Hani bir iş buyurunca o da yapmıyordu, bu sefer azarlıyordu. Bildiğim kadarıyla biz de köye geldiğimizde denk geliyorduk. Bildiğim kadarıyla eşiyle arası da iyiydi. Benim şahit olduğum bir durum yok" diye konuştu.