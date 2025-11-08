SON DAKİKA… Huriye Helvacı ile oğlu Osman nerede? Kastamonu Bozkurt’taki gizemli kayıpta anneden şok iddia: Kızım ve damadım o sabah…
SON DAKİKA… Türkiye gözü kulağı, Kastamonu Bozkurt’taydı. Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman, 2 Kasım günü bir anda kayıplara karıştı! Kimseye haber vermeden evden ayrılan anne ve oğlunu bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan incelemelerde Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin en son Köseali köyünden geldiği ortaya çıktı. Kayboldukları gün en son 16.55 sıralarında güvenlik kamerasına yansıyan anne ve oğlunu arama çalışmaları sürerken Huriye Helvacı’nın annesi Ayşe Hıra’nın sözleri kafaları karıştırdı. İşte gizemli kayıpla ilgili son ayrıntılar…
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin son alındığı ve Köseali köyünde Pazar günü son olarak 16.55 sıralarında güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri nedeniyle bu bölgede yoğunlaştırıldı.
Huriye Helvacı'nın annesi Ayşe Hıra ve ablası Ayşe Çalık konuştu. Ayşe Hıra, kızıyla damadının 2 Kasım sabahı küçük bir tartışma yaşadığını, ondan sonra kızının nereye gideceğini söylemeden oğluyla birlikte evden ayrıldığını ifade etti.