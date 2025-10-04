Son dakika! İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Ekosistemde ’silüet’ rüşvet! Tahsilatlar galeride yapıldı

HAFRİYAT VURGUNUNDA 200 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARI: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında yapılan protokol ile Antalyaspor'a gelir sağlamak amacıyla devredilen hafriyat gelirinden usulsüz işlemlerle haksız çıkar sağladıkları iddiasıyla 30 Eylül'de gözaltı işlemi yapıldı.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si dün adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan tevdi raporunda; 2020-2025 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalyaspor Derneği'ne verilen hafriyat alanlarının işletilmesi işiyle ilgili ilk aşamada 200 milyon TL kamu zararı tespit edildiği yer aldı. Kerim CENGİL/SABAH

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NDE KAÇAK MAL VURGUNU: İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlilerinde aralarında bulunduğu şebeke üyelerine zabıtanın el koyduğu depodaki kaçak malları usulsüz şekilde piyasaya sürmekten operasyon düzenlendi. Kaçak malların 600 dolar değerinde olduğu öğrenildi. Tutuklanan 9 kişinin 20 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu. Seda Nur GÜNAYDIN/SABAH