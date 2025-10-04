Son dakika! İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Ekosistemde 'silüet' rüşvet! Tahsilatlar galeride yapıldı
Son dakika haberi: İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni bir detay daha ortaya çıktı. İfade veren tanık, çok sayıda müteahhitten milyon dolarlık rüşvetler istendiğini söyledi. Tanık, tahsilatların ise bir galeride yapıldığını belirtti.
Son dakika! İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren tanık Z.K., İmar Müdürlüğü Silüet Şefliği'nde büyük inşaat projelerinin silüet onayı karşılığında İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gültekin aracılığıyla çok sayıda müteahhitten milyon dolarlık rüşvetler istendiğini söyledi.
Fatih Keleş
Tanık Z.K tahsilatların İBB Spor Kulubü Başkanı Fatih Keleş tarafından Florya'daki bir galeride yapıldığını belirtti.
Tanık, Keleş'in bu paraları firari işadamı Murat Gülibrahimoğlu'na aktardığını, Gülibrahimoğlu'nun da bu paraları yurtdışına çıkardığını anlattı. Yusuf ÖZDEMİR/SABAH