SON DAKİKA... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 44 ilde siber operasyon: 214 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 44 ilde "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 214 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 99'u tutuklanırken, 21 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SOSYAL MEDYA, YASA DIŞI BAHİS VE ÇOCUK İSTİSMARI

Soruşturmalar kapsamında şüphelilerin; sosyal medya platformlarında sahte "ürün satışı" ilanları ile vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve reklamını yaptıkları, bahis ve kumar sitelerine entegre finansal panel sistemleri kurdukları, para nakline aracılık ettikleri, çocuklara ait müstehcen içerikler barındırdıkları belirlendi. Ayrıca vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişerek kişisel verilerini ele geçirdikleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonlarda 4 adet kripto varlık cüzdanı, çok miktarda altın, nakit para ve dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 milyon Türk lirası değerinde 3 otomobil ile 2 konuta el konuldu.

BAKAN YERLİKAYA: "SİBER VATAN'DA DA PEŞİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz" ifadelerini kullandı.