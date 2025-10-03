SON DAKİKA: İki ceset iki mektup ve 19 yıllık dehşet veren sır! Çifte cinayette şoke eden ifade: Bin yıl düşünsem...
2005 yılında gizemli bir şekilde kaybolan Fatma ve Gülcan Alıç kardeşlerin cinayete kurban gittiği 19 yıl sonra anlaşıldı. Kardeşlerin katil zanlısı Mevlüt Doğan'ın itirafları ile cesetlerinin bulunduğu bağ evinin sahibi, davanın ikinci duruşmasında tanık olarak dinlendi. "Bin yıl düşünsem ihtimal vermezdim" diyen tanığın anlattıkları, olayın ardındaki korkunç planı gözler önüne serdi!
Kahramanmaraş'ta 2005 yılında kaybolan Fatma Alıç (31) ve kardeşi Gülcan Alıç'ın (24) cinayete kurban gittikleri 19 yıl sonra ortaya çıktı. Olayın zanlıları arasında yer alan ve kardeşlerin cesetlerinin gömüldüğü bağ evinin sahibi Ali K., davanın ikinci duruşmasında dinlendi.
İKİ KADIN, İKİ MEKTUP VE CİNAYET MAHALİ BİR BAĞ EVİ
Ali K.'nın, zanlı Behçet Yediminareli'nin cezaevinden çıktığında "kafa dinlemek" için bu eve geldiğini anlatması ve cinayet öncesinde ofisine gelen iki farklı kadından bahsetmesi, davanın dehşet verici detaylarını gözler önüne serdi.
"BİN YIL DÜŞÜNSEM İHTİMAL VERMEZDİM"
2005 yılında aniden ortadan kaybolan Fatma ve Gülcan Alıç kardeşlerin yakınlarının 2024 yılında polise başvurmasıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip olayı çözdü. Yapılan soruşturmada kardeşlerin cinayete kurban gittikleri tespit edildi. Olayla ilgili Gülcan Alıç'ın dini nikahla birlikte yaşadığı Behçet Yediminareli ile kuzeni Mevlüt Doğan tutuklanırken, Mevlüt Doğan'ın itirafı ile kardeşlerin kemikleri bir bağ evinin bahçesinde bulundu.