SON DAKİKA: İki ceset iki mektup ve 19 yıllık dehşet veren sır! Çifte cinayette şoke eden ifade: Bin yıl düşünsem...

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında, cinayet mahali olan bağ evinin sahibi Ali K. tanık olarak dinlendi. İnşaat mühendisi olan Ali K., Behçet Yediminareli'ni kalıp ustası olarak tanıdığını ve bir arkadaşının inşaatında tanıştıklarını belirtti. Yaşadığı şoku dile getirerek, olayın öncesinde ofisine gelen iki farklı kadından bahsetti: "Bir gün ofisime elinde mektupla bir kadın geldi, 'Ben Behçet'in eşiyim. Eşim tutuklandı, size bir mektup gönderdi' dedi. Mektupta iftiraya uğradığını ve eşi ile çocuklarına yardım etmemi istiyordu. Aradan bir hafta geçtikten sonra bir başka kadın daha geldi, elinde mektupla, 'Ben de Behçet'in imam nikahlı eşiyim. Behçet bana herhangi bir sıkıntım olduğunda size müracaat etmemi söyledi' dedi."

KATİL ZANLISI 'KAFA DİNLEMEK' İÇİN BAĞ EVİNE GERİ DÖNDÜ Ali K.'nın anlattıklarına göre, Behçet Yediminareli cezaevinden çıktıktan sonra da kendisini ziyaret etti. Yediminareli, Ali K.'ya şunları söyledi: "Ağabey ben suçsuzluğumu ispat ettim, şu anda serbestim. İçeride çok yıprandım, müsaade edersen senin bağ evinde 1 hafta kafayı dinlemek istiyorum." Bağ evinin anahtarını Behçet Yediminareli'ye veren Ali K., bir hafta sonra anahtarı geri aldığını ve olayla ilgili hiçbir bilgisi olmadığını vurguladı. Yaşananların ortaya çıkmasının kendisi için büyük bir şok olduğunu belirterek, "Bin yıl düşünsem, bin yıl yaşasam böyle bir olayın yaşanabileceğine ihtimal bile vermezdim" sözleriyle dehşetini dile getirdi.