Son dakika: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e tutuklama talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürüttüğü "Yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında düzenlenen son operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen ve yakalanan 44 şüphelinin İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 1'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilmek için itirafçı oldu. Bir kişi daha ifadeler sonrası gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen ve aralarında Beyoğlu Belediyesi Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu toplamda 45 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Gelen son dakika bilgisine göre ise; Savcılık İnan Güney dahil 20 kişi hakkında tutuklama talep etti