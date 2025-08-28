SON DAKİKA: İnan Kıraç yoğun bakıma kaldırıldı! Son fotoğrafını kızı İpek Kıraç paylaşmıştı!

Son dakika: Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü iş insanı İnan Kıraç yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süre önce Kıraç’ın son halini paylaşan ve barıştıklarını duyuran İpek Kıraç da babasını hastanede yalnız bırakmadı…

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 12:27 Son Güncelleme: 28 Ağustos 2025 12:41

Son dakika: Koç Ailesi'nin damadı ve Kıraça Holding kurucusu İnan Kıraç'tan üzücü haber geldi. Rahatsızlığı ilerleyen Kıraç'ın, Koç Ailesi'nin sahibi olduğu özel hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. İnan Kıraç'ın yanında bir süre önce aralarındaki küslüğün sona erdiği kızı İpek Kıraç'ın da olduğu öğrenildi.

İpek Kıraç, 12 Haziran'da da babası İnan Kıraç'ı tedavisinin sürdüğü Ümraniye'deki bir hastanede ziyaret etmişti. İpek Kıraç ve İnan Kıraç birbirlerine sarılıp fotoğraf çektirmişti.