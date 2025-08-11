SON DAKİKA... İnternetten görüp sipariş ettiği leke kremi hayatını kararttı: Kezzap gibi bir ürün...

Van'da yaşayan 21 yaşındaki D.K., sosyal medyada gördüğü leke kremini sipariş etti. Kremi sürdükten sonra halsizlik, nefes darlığı ve konuşma zorluğu ile hastaneye kaldırılan D.K., 4 gün boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı verdi. Genç kızın tedavisi sürerken uzmanlardan hayati uyarı geldi!

DHA

Korkunç olay, 15 gün önce İpekyolu ilçesinde meydana geldi. D.K., sosyal medyada 'cildi beyazlatıyor' ve 'sivilce izlerini yok ediyor' iddiasıyla tanıtılan bir kremi internet üzerinden sipariş verdi. Ürün eline ulaştıktan sonra yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine uygulayan D.K., kısa süre sonra yüzünde şişlik, yanma ve kızarıklık hissetti.

Ailesi tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırılan D.K., yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından D.K, dermatoloji servisine alındı.

Kremin etkisiyle vücudunda ve kollarında yaralar oluşup leke izleri kalan D.K.'yi ölümden kurtaran Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, doktorların tavsiyesi dışında krem ya da diğer ürünlerin kullanılmaması uyarısında bulundu.

4 GÜN BOYUNCA YOĞUN BAKIMDA KALDI!

Hastanın 15 gün önce hastanenin acil servisine ciddi yanma hissiyle başvurduğunu anlatan Prof. Dr. Özkol, D.K.'nin internet üzerinden aldığı kremi kullandığını belirterek, "Hastanın durumunun ciddileşmesi üzerine 4 gün boyunca yoğun bakımda tuttuk. Ciddi ilaçlar verdik. Tek toz kortizonlar, yüksek doz baskılayıcı ilaçlar verdik. Gerçekten durumu çok kötüydü.

Bir kremin insanı nasıl yoğun bakımlık ettiğini bizzat şahit oldum. Buradan halkımıza şunu söylemek istiyorum. Lütfen internetten cilt beyazlatıcı, renk açıcı gibi kremlere lütfen itimat etmeyin. Yoksa günlerce yoğun bakımda kalacak şekilde ciddi yanıklarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle belirtmek istediğim mutlaka dermatoloğunuza başvurun. Deri ile ilgili problemlerinizi doktorunuzla giderin. Yoksa hakikaten hayati tehlike oluşturacak problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz" dedi.

DOKTORLARDAN HAYATİ UYARI: BİR LEKE UĞRUNA...

Prof. Dr. Özkol, "Lekeden kurtulayım derken daha ciddi lekelerle karşılaşılıyor. Hastanın özellikle boyun ve kollarındaki yaralarından kaynaklı iz kalabilir. Şu an nemlendirici ve koruyucu kremlerle tedavi uyguluyoruz. Tüm halkımız bilsin ki; özellikle yurt dışından getirilen kremleri lütfen yüzünüze sürmeyin. İçeriğine baktık; yoğun miktarda kojik asit içeriyor.

Bu kojik asit de yüz yakıcı, kezzap gibi bir ürün. Lütfen menşei belli olmayan kremleri kullanmayın ve yüzünüze sürmeyin. Hasta ilk geldiğinde nefes darlığı, yoğun halsizlik, konuşama zorluğu vardı. Yüzü kezzap dökülmüş gibiydi. Ciddi anlamda hayati tehlikeye sokacak kadar kötüydü.

Şu an durumu iyi, 15 gündür takip ediyoruz. Özellikle bu durumun kamuoyu tarafından bilinmesini istedik. Lütfen dikkat edelim. Bir leke uğruna hayatınızı kaybetmeyin" diye konuştu.