SON DAKİKA... İnternetten görüp sipariş ettiği leke kremi hayatını kararttı: Kezzap gibi bir ürün...

Bir kremin insanı nasıl yoğun bakımlık ettiğini bizzat şahit oldum. Buradan halkımıza şunu söylemek istiyorum. Lütfen internetten cilt beyazlatıcı, renk açıcı gibi kremlere lütfen itimat etmeyin. Yoksa günlerce yoğun bakımda kalacak şekilde ciddi yanıklarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle belirtmek istediğim mutlaka dermatoloğunuza başvurun. Deri ile ilgili problemlerinizi doktorunuzla giderin. Yoksa hakikaten hayati tehlike oluşturacak problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz" dedi.