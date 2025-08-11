SON DAKİKA... İnternetten görüp sipariş ettiği leke kremi hayatını kararttı: Kezzap gibi bir ürün...
Van'da yaşayan 21 yaşındaki D.K., sosyal medyada gördüğü leke kremini sipariş etti. Kremi sürdükten sonra halsizlik, nefes darlığı ve konuşma zorluğu ile hastaneye kaldırılan D.K., 4 gün boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı verdi. Genç kızın tedavisi sürerken uzmanlardan hayati uyarı geldi!
Korkunç olay, 15 gün önce İpekyolu ilçesinde meydana geldi. D.K., sosyal medyada 'cildi beyazlatıyor' ve 'sivilce izlerini yok ediyor' iddiasıyla tanıtılan bir kremi internet üzerinden sipariş verdi. Ürün eline ulaştıktan sonra yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine uygulayan D.K., kısa süre sonra yüzünde şişlik, yanma ve kızarıklık hissetti.
Ailesi tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırılan D.K., yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından D.K, dermatoloji servisine alındı.
Kremin etkisiyle vücudunda ve kollarında yaralar oluşup leke izleri kalan D.K.'yi ölümden kurtaran Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, doktorların tavsiyesi dışında krem ya da diğer ürünlerin kullanılmaması uyarısında bulundu.