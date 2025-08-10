SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay bulundu mu? Kıvanç Tatlıtuğ da aramalara katılmıştı! 13 kaplumbağa adam iz peşinde!

SON GÖRÜNTÜSÜ LİMANDAN AYRILIRKEN

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirtildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü. Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görüldü.