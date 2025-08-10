SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay bulundu mu? Kıvanç Tatlıtuğ da aramalara katılmıştı! 13 kaplumbağa adam iz peşinde!
SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay, lüks teknesi ile Yalova’dan Bozcaada’daki ailesinin yanına gitmek için denize açıldı. Ancak kısa süre sonra irtibatın kesildiği Yukay’ın teknesine parçalanmış ve yarı batık halde ulaşıldı. 4 Ağustos’tan bu yana gerçekleştirilen arama çalışmalarına rağmen Yukay’a ulaşılamadı. Çalışmalara, Halit Yukay’ın arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Bugün ise Bursa, Çanakkale ve Samsun emniyetlerine bağlı 13 kurbağa adam su altına yeniden dalış yaptı. İşte Halit Yukay’ı arama çalışmalarındaki son durum!
İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan Yukay'ın yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
5 AĞUSTOS'TA PARÇALANMIŞ TEKNEYE ULAŞILDI
Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti.
SON GÖRÜNTÜSÜ LİMANDAN AYRILIRKEN
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirtildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü. Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görüldü.