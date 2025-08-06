SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay hakkında yürek yakan detay! Arama çalışmaları devam ediyor: İşte son görüntüsü!
SON DAKİKA… İş insanı 43 yaşındaki Halit Yukay, 4 Ağustos’ta Yalova’dan Bozcaada'ya gitmek için Graywolf isimli teknesiyle denize açıldı. Ancak akşam saatlerinde cep telefonu sinyali kesilen Yukay’dan bir daha haber alınamadı. Kısa süre sonra Yukay’ın teknesinin parçalanmış haline ulaşıldı. Bugün gün boyu arama çalışmaları sürerken Halit Yukay ile ilgili yürek yakan detaya ulaşıldı.
SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekne ile denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, bir yük gemisinin parçalanmış yarı batık tekne ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri verilen koordinata gitti. Deniz yüzeyinde bulunan parçalanmış yarı batık haldeki tekneye dalış yapan ekipler, Yukay'a ulaşamadı.
DENİZE AÇILDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Halit Yukay'ın Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı anlar yer aldı. Dün gün boyu yapılan arama çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Ancak Yukay'a ulaşılamadı. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.