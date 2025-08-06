SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay hakkında yürek yakan detay! Arama çalışmaları devam ediyor: İşte son görüntüsü!

SON DAKİKA… İş insanı 43 yaşındaki Halit Yukay, 4 Ağustos’ta Yalova’dan Bozcaada'ya gitmek için Graywolf isimli teknesiyle denize açıldı. Ancak akşam saatlerinde cep telefonu sinyali kesilen Yukay’dan bir daha haber alınamadı. Kısa süre sonra Yukay’ın teknesinin parçalanmış haline ulaşıldı. Bugün gün boyu arama çalışmaları sürerken Halit Yukay ile ilgili yürek yakan detaya ulaşıldı.

SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay hakkında yürek yakan detay! Arama çalışmaları devam ediyor: İşte son görüntüsü!
DHA

SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekne ile denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay hakkında yürek yakan detay! Arama çalışmaları devam ediyor: İşte son görüntüsü!

Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, bir yük gemisinin parçalanmış yarı batık tekne ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri verilen koordinata gitti. Deniz yüzeyinde bulunan parçalanmış yarı batık haldeki tekneye dalış yapan ekipler, Yukay'a ulaşamadı.

SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay hakkında yürek yakan detay! Arama çalışmaları devam ediyor: İşte son görüntüsü!

DENİZE AÇILDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Halit Yukay'ın Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı anlar yer aldı. Dün gün boyu yapılan arama çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Ancak Yukay'a ulaşılamadı. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.

SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay hakkında yürek yakan detay! Arama çalışmaları devam ediyor: İşte son görüntüsü!

1 HELİKOPTER, 1 DALIŞ TİMİ ARIYOR

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili Balıkesir Valiliği, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "4 Ağustos 2025 günü saat 23.40'ta Bursa 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda; Halit Yukay (E-43) isimli şahsın Türk bayraklı GREYWOLF isimli özel teknesiyle Yalova Setur Marina'dan saat 15.10 sularında çıkış yaparak Bozcaada'ya intikal etmek için hareket ettiği, ancak kendisinden haber alınamadığının Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığımıza bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay hakkında yürek yakan detay! Arama çalışmaları devam ediyor: İşte son görüntüsü!

05 Ağustos Salı günü saat 14.30 sularında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir icra etmekte olan ticari bir gemi tarafından deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbar edilmiş, olay mevkiine sahil güvenlik unsurları sevk edilmiştir. Görevlendirilen unsurların bölgeye intikal etmesine müteakip, kazazedenin tespitine yönelik yarı batık tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir emareye rastlanmamıştır.

SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay hakkında yürek yakan detay! Arama çalışmaları devam ediyor: İşte son görüntüsü!

Gün boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsur ile arama kurtarma faaliyeti devam etmiştir. Kazaya uğrayan tekneye ilişkin adli tahkikat Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay hakkında yürek yakan detay! Arama çalışmaları devam ediyor: İşte son görüntüsü!

AİLESİYLE EN SON NE ZAMAN GÖRÜŞTÜ

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama-kurtarma çalışmaları 2'nci gününde sürüyor. Ekiplerin yaptığı incelemede, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Yukay'ın teknesi ile eşleştiği belirtildi.

SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay hakkında yürek yakan detay! Arama çalışmaları devam ediyor: İşte son görüntüsü!

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü. Öte yandan, arama çalışmalarını Balıkesir'de takip eden Yukay ailesinin, oğullarıyla en son denize açıldığı zaman görüştüğü öğrenildi. Baba Can Yukay, "O gün saat 17.00'den sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık. Denize düştüğü için cep telefonu sinyali kesilmiş olabilir" dedi.

SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay hakkında yürek yakan detay! Arama çalışmaları devam ediyor: İşte son görüntüsü!

HAVADAN VE DENİZDEN ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürüyor. Çalışmalar, Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nın kuzey batısındaki Turan köyü ile Ormanlı köyü arasındaki kıyı şeridi ve Manastır Koyu'nda sürerken, Yukay'a ait herhangi bir ize henüz rastlanmadı

SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay hakkında yürek yakan detay! Arama çalışmaları devam ediyor: İşte son görüntüsü!

KAHREDEN DETAY: MEĞER ÇOCUKLUK HAYALİYMİŞ

Öte yandan Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan Halit Yukay'ın, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yaptığını ve markasını anlattığı tanıtım videosunda; mesleğinin çocukluk hayali olduğunu ve 6 yaşından beri çizim yaptığını söylediği anlar yer aldı.

SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay hakkında yürek yakan detay! Arama çalışmaları devam ediyor: İşte son görüntüsü!

Türkiye'nin özel yat üretiminde uluslararası alanda tanınan isimlerinden olan Halit Yukay, tasarımcı olarak da sektöre yön verenler arasında gösteriliyor.