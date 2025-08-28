SON DAKİKA: İş insanı Hasan Akçakayalıoğlu’nun kızı Defne Akçakayalıoğlu hayatını kaybetti

FEDERASYON'DAN AÇIKLAMA

Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılan açıklamada; "Federasyonumuz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Hasan Akçakayalıoğlu'nun kıymetli kızı Defne Akçakayalıoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; başta Akçakayalıoğlu Ailesi olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.