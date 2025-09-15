SON DAKİKA… İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov sahneden dünyaya seslendi! BBC yayını kesti: Bu saçmalığı durdurun!

Savaşın yarattığı yıkımın boyutlarını gözler önüne seren Volkov, "Binlerce masum Filistinli öldürülüyor, sürekli yerlerinden ediliyor, hastanesiz ve okulsuz yaşıyorlar. Ne zaman bir sonraki öğünlerini alacaklarını bile bilmiyorlar" dedi.

"BUNU TEK BAŞIMIZA DURDURAMAYIZ"

Şef, ayrıca İsrailli rehinelerin iki yıldır insanlık dışı koşullarda tutulduğunu ve siyasi mahkumların İsrail hapishanelerinde çürümeye terk edildiğini vurgulayarak "İsrailliler, Yahudiler ve Filistinliler, bunu tek başımıza durduramayız. Lütfen elinizden gelen her şeyi yapın, bu saçmalığı durdurun. Her küçük adım çok önemli" ifadelerini kullandı.