SON DAKİKA… İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov sahneden dünyaya seslendi! BBC yayını kesti: Bu saçmalığı durdurun!
SON DAKİKA… Dünya, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma sessiz kaldı. Çoğu kadın ve bebek on binlerce masum sivil katil İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar ile hayattan koparıldı. Her fırsatta dünyaya demokrasi dersi veren Batılı ülkeler 21. Yüzyılın en kanlı soykırımına sessiz kalırken İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov sahnede Gazze’de yaşanan insanlık dramını haykırdı. Ilan Volkov Londra’daki Royal Albert Hall’da düzenlenen BBC Proms Festivali sırasında Gazze’deki katliamın sonlandırılması için çağrıda bulunurken BBC’nin apar topar yayını kesmesi tepki topladı.
SON DAKİKA… 21. Yüzyıl'ın insanlık dramının adresi Gazze'ydi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Siyonist İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde çoğu bebek ve kadın on binlerce kadın hayatını kaybetti.
Dünyanın gözünü kulağını tıkadığı soykırım devam ederken, İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen BBC Proms Festivali'ne katıldı ve Gazze'deki insanlık dramını dünyaya haykırdı.
İSRAİLLİ ORKESTRA ŞEFİNDEN GAZZE ÇAĞRISI
Volkov, konuşmasında kalbinde derin bir acı duyduğunu belirterek, "İsrail'de yaşıyorum, orası benim evim. Ama şu an yaşananlar korkunç ve hayal bile edilemeyecek ölçüde dehşet verici" ifadelerini kullandı.