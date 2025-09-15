SON DAKİKA… İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov sahneden dünyaya seslendi! BBC yayını kesti: Bu saçmalığı durdurun!

SON DAKİKA… Dünya, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma sessiz kaldı. Çoğu kadın ve bebek on binlerce masum sivil katil İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar ile hayattan koparıldı. Her fırsatta dünyaya demokrasi dersi veren Batılı ülkeler 21. Yüzyılın en kanlı soykırımına sessiz kalırken İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov sahnede Gazze’de yaşanan insanlık dramını haykırdı. Ilan Volkov Londra’daki Royal Albert Hall’da düzenlenen BBC Proms Festivali sırasında Gazze’deki katliamın sonlandırılması için çağrıda bulunurken BBC’nin apar topar yayını kesmesi tepki topladı.

SON DAKİKA… 21. Yüzyıl'ın insanlık dramının adresi Gazze'ydi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Siyonist İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde çoğu bebek ve kadın on binlerce kadın hayatını kaybetti.

Dünyanın gözünü kulağını tıkadığı soykırım devam ederken, İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen BBC Proms Festivali'ne katıldı ve Gazze'deki insanlık dramını dünyaya haykırdı.

İSRAİLLİ ORKESTRA ŞEFİNDEN GAZZE ÇAĞRISI

Volkov, konuşmasında kalbinde derin bir acı duyduğunu belirterek, "İsrail'de yaşıyorum, orası benim evim. Ama şu an yaşananlar korkunç ve hayal bile edilemeyecek ölçüde dehşet verici" ifadelerini kullandı.

"BİNLERCE MASUM FİLİSTİNLİ SÜREKLİ YERLERİNDEN EDİLİYOR"

Savaşın yarattığı yıkımın boyutlarını gözler önüne seren Volkov, "Binlerce masum Filistinli öldürülüyor, sürekli yerlerinden ediliyor, hastanesiz ve okulsuz yaşıyorlar. Ne zaman bir sonraki öğünlerini alacaklarını bile bilmiyorlar" dedi.

"BUNU TEK BAŞIMIZA DURDURAMAYIZ"

Şef, ayrıca İsrailli rehinelerin iki yıldır insanlık dışı koşullarda tutulduğunu ve siyasi mahkumların İsrail hapishanelerinde çürümeye terk edildiğini vurgulayarak "İsrailliler, Yahudiler ve Filistinliler, bunu tek başımıza durduramayız. Lütfen elinizden gelen her şeyi yapın, bu saçmalığı durdurun. Her küçük adım çok önemli" ifadelerini kullandı.

"MİLYONLARCA İNSANIN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE"

Volkov konuşmasının sonunda daha fazla vakit kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayarak hükümetlerin tereddüt etmesinin ve beklemesinin milyonlarca insanın güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını belirtti.

BBC APAR TOPAR YAYINI KESTİ!

Volkov'un konuşma yaptığı sırada BBC'nin apar topar yayını kesmesi ise büyük tepki topladı.