SON DAKİKA... İstanbul Beyoğlu’nda hareketli anlar! Mahalleye giren polise saldırdılar: Kamera her şeyi kaydetti!

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus polisi, plakasız motosiklet kullanan bir sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Motosikletli uyarıyı dikkate almayarak kaçmaya başladı.

Yunus polislerinin de motosikletlinin peşinden gitmesi üzerine takip başladı. Bir süre sonra üstünde tabanca olduğu iddia edilen motosikletli, Hacıhüsrev semtine girdi. Sesleri duyan semt sakinleri de sokağa çıktı. Bu sırada kargaşadan yaralanan motosiklet sürücüsü, izini kaybettirdi.