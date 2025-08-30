SON DAKİKA... İstanbul Beyoğlu’nda hareketli anlar! Mahalleye giren polise saldırdılar: Kamera her şeyi kaydetti!
SON DAKİKA...İstanbul Beyoğlu’nda plakasız motosiklet sürücüsü, motorize yunus polislerinin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Takip sırasında bir mahalleye giren motosikletli, vatandaşlar sokağa inince kargaşadan yararlanıp kayıplara karıştı. Bu sırada polise saldıran bir şüpheli gözaltına alındı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı!
SON DAKİKA... Olay, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus polisi, plakasız motosiklet kullanan bir sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Motosikletli uyarıyı dikkate almayarak kaçmaya başladı.
Yunus polislerinin de motosikletlinin peşinden gitmesi üzerine takip başladı. Bir süre sonra üstünde tabanca olduğu iddia edilen motosikletli, Hacıhüsrev semtine girdi. Sesleri duyan semt sakinleri de sokağa çıktı. Bu sırada kargaşadan yaralanan motosiklet sürücüsü, izini kaybettirdi.