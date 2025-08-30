SON DAKİKA! İstanbul Boğazı'nda sis etkisi! Bazı ilçelerde görüş mesafesi yarı yarıya düştü!
Son dakika haberleri: İstanbul'da sabah saatlerine başlayan sis, İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili oldu. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Üsküdar'da trafikte görüş mesafesi düştü.
