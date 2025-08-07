Son dakika: İstanbul dahil 17 il için kritik uyarı! Sağanak daha kuvvetli geliyor! O günlere dikkat

Son dakika: İstanbul başta olmak üzere, Türkiye genelinde 17 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün birçok bölgede şiddetli yağışlar etkili olacak. Özellikle Afrika sıcaklarının sona ermesiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken, bu ani değişimler beraberinde kuvvetli yağış ve rüzgarları getiriyor.

Megakent İstanbul'da dün başlayan gök gürültülü sağanak yağışlar, bazı ilçelerde etkili olmaya devam ediyor. Bu yağışların yanı sıra, poyraz rüzgarları da İstanbul, Bursa ve İzmir gibi illerde kuvvetli esecek. Yetkililer, bu durumun olumsuzluklara yol açabileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MGM'nin tahminlerine göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu olacak. Yağış beklenen iller arasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Denizli, Ordu, Ardahan ve Kars gibi iller öne çıkıyor. Ayrıca İskenderun Körfezi çevresi, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ve Van'ın doğu ilçelerinde de yerel sağanaklar bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI!

Özellikle Marmara Bölgesi, Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneyinde rüzgarın şiddeti artacak. Saatte 40-70 km'ye ulaşacak kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklentisi var.

Bu sebep ile ağaç devrilmeleri, çatı uçmaları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olmak büyük önem taşıyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU AÇIKLADI!

7 AĞUSTOS PERŞEMBE

7 Ağustos 2025 Perşembe günü için Türkiye genelinde hava durumu tahminleri, yüksek sıcaklıklar ve yerel sağanak yağışların bir arada görüldüğünü işaret etmektedir. Ülkenin büyük bir bölümü, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 dereceye yaklaştığı güneşli bir hava yaşarken, Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'de, Doğu Karadeniz'in doğusunda Rize, Artvin ve Ardahan'da, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde ve Doğu Akdeniz'in iç bölgelerinde Adana ve Kahramanmaraş çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Bu yağışlar yerel ve kısa süreli olsa da, yüksek sıcaklıklarla birlikte oluşabilecek ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

8 AĞUSTOS 2025 CUMA

Cuma günü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yüksek olduğu ve pek çok ilde 30 derecenin üzerine çıktığı görülüyor. Ülkenin batı ve güney bölgelerinde güneşli bir hava hakimken, orta ve doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Kars, Erzurum, Rize ve Artvin gibi illerde sağanak yağışların etkili olması beklenirken, batıda İzmir, Antalya ve İstanbul gibi şehirlerde sıcaklıklar 35 dereceye yaklaşacak.

9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ

Cumartesi günü de sıcaklıklar yüksek seyrini koruyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki yağışlı hava durumu devam ediyor. Giresun, Trabzon, Erzurum, Van ve Kars gibi illerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar yerel olarak şiddetli olabilir. Batı ve iç bölgelerde ise genellikle güneşli bir hava hakim olacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde sıcaklıklar yüksek seyredecek.

10 AĞUSTOS 2025 PAZAR

Pazar günü de yağışlar Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de devam ediyor. Kars, Erzurum, Van, Hakkari gibi illerde yağışlar bekleniyor. Özellikle Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması muhtemel. Ülkenin büyük bir kısmında ise güneşli ve sıcak bir hava etkili olacak. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 40 dereceyi aşabilir. Güneydoğu Anadolu'da da sıcaklıklar çok yüksek seyredecek.

11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ

Haftanın ilk günü olan Pazartesi, yağışlı hava etkisini büyük ölçüde kaybediyor. Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sadece Erzurum ve Van gibi doğu illerinde hafif sağanak yağış ihtimali devam ediyor. Diğer bölgelerimizde sıcaklıklar yüksek seyrederken, güneşin etkisi artacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da sıcaklıklar 35-40 derecelerde seyrederken, Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak. Genel olarak haftaya güneşli bir başlangıç yapılıyor.

YURT GENELİNDE BUGÜN HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE:

Perşembe sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olacak. Çanakkale, Balıkesir ve Edirne gibi illerde 40-70 km/s hızında esen rüzgarlar bekleniyor. Bu rüzgarların etkisiyle bu bölgelerde hava parçalı bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'in doğusu ile Ardahan çevresinde ise gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Türkiye'nin kalan bölgelerinde ise az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

ÖĞLE (12:00-18:00)

Öğle saatlerinde rüzgar etkisi artarak devam edecek. Ege ve Marmara kıyılarında kuvvetli rüzgar etkisini sürdürürken, Doğu Anadolu'nun güneyinde de güneyli yönlerden 40-60 km/s hızında kuvvetli rüzgarlar görülecek. Yağışlar ise Doğu Karadeniz'in doğusu, Ardahan ve Kars çevresinde devam edecek. Ayrıca Rize ve Artvin gibi illerde de sağanak yağışlar görülecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, Van ve Hakkari çevrelerinde de gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

AKŞAM (18:00-24:00)

Akşam saatlerinde rüzgarın şiddeti devam edecek. Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında 40-70 km/s hızında esen kuvvetli rüzgarlar etkisini koruyor. Yağışlar ise Doğu Karadeniz'in doğusu ile Ardahan ve Kars çevrelerinde devam edecek. Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin gibi illerde sağanak yağışlar görülecek. Doğu Akdeniz'de Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde de yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

GECE (00:00-06:00)

Cuma gecesi, Perşembe gününün rüzgar etkisi devam edecek. Ege ve Marmara kıyılarında kuvvetli rüzgar devam ediyor. Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yağışlar devam edecek. Ancak şiddeti azalabilir. Doğu Akdeniz'de Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde de sağanak yağışlar devam edebilir. Ülkenin büyük bir kısmında ise hava açık ve güneşli olacak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C