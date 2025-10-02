SON DAKİKA! İstanbul depremiyle ilgili Şükrü Ersoy’dan çarpıcı değerlendirme! Marmara’da beklenen büyük deprem...

Son dakika haberi... AFAD, Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem İstanbul ve çevre illerde yoğun bir şekilde hissedildi.

SON DAKİKA! İstanbul'da deprem! Şükrü Ersoy'dan ilk değerlendirme | Video

Deprem uzmanı Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında 5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi:

MARMARA'DA BEKLENEN BÜYÜK DEPREM...

İstanbul'a yakın olduğu için her yerde hissedildi. Bunlar normal depremler bundan sonra büyük deprem olacak demek iddialı olur. Umarız diğerleri gibi rutin içeriğinde deprem olur ve kalır artçıları olup olmadığına bakacağız.