SON DAKİKA! İstanbul depremiyle ilgili Şükrü Ersoy’dan çarpıcı değerlendirme! Marmara’da beklenen büyük deprem...

Son dakika: İstanbul'da şiddetli bir şekilde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD, Marmara Denizi'ndeki depremin 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Deprem uzmanı Şükrü Ersoy AHaber canlı yayınında yaşanan depremi değerlendirdi. Ersoy, "Böyle bir deprem için Marmara’da beklenecek büyük depremin enerjisini alır demek doğru değil" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... AFAD, Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem İstanbul ve çevre illerde yoğun bir şekilde hissedildi.
Deprem uzmanı Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında 5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi:
MARMARA'DA BEKLENEN BÜYÜK DEPREM...
İstanbul'a yakın olduğu için her yerde hissedildi. Bunlar normal depremler bundan sonra büyük deprem olacak demek iddialı olur. Umarız diğerleri gibi rutin içeriğinde deprem olur ve kalır artçıları olup olmadığına bakacağız.
Artçı olması demek o bölgenin canlı olduğunu gösterir. Fayın aktif olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Böyle bir deprem için Marmara'da beklenecek büyük depremin enerjisini alır demek doğru değil.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
AFAD'ın NSosyal hesabından Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."