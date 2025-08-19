SON DAKİKA | İstanbul için sağanak kapıda! Meteoroloji’den megakente uyarı! Çok kuvvetli geliyor...

SICAKLIK VE RÜZGAR TAHMİNİ Yağışlar, bunaltıcı sıcaklıkları düşürse de sıcaklıklar genel olarak mevsim normalleri civarında seyredecek. İç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşanmaya devam edecek. Rüzgar genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden, zaman zaman orta kuvvette esecek, bu da yağışların etkisini artırabilir.

GECE ARAÇ KULLANACAK SÜRÜCÜLER DİKKAT! Yetkililer, ani su baskını, sel, yıldırım düşmesi ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak veya araç kullanacak İstanbulluların hava durumu raporlarını takip etmesi büyük önem taşıyor.