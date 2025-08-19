SON DAKİKA | İstanbul için sağanak kapıda! Meteoroloji'den megakente uyarı! Çok kuvvetli geliyor...

Uzun süren kuraklığın ardından beklenen yağışlar nihayet İstanbul'a ulaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar, bugün gece saatlerinden itibaren megakentte etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar için önemli uyarılarda bulundu. Yağışların ne zaman başlayacağı ve hangi bölgelerin risk altında olduğu açıklandı.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji'nin son raporları, yağışlı sistemin öncelikle Marmara'nın Trakya kesiminde, yani Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da başlayacağını gösteriyor. Ardından, yağışlı hava kütlesi gece saatlerinde İstanbul'a ulaşacak. Yapılan tahminlere göre, gece yarısından itibaren aralıklı ve yerel sağanak geçişleri bekleniyor. Yağışların, çarşamba sabahına kadar devam etmesi ve yer yer etkisini artırması öngörülüyor.

DİĞER BÖLGELERDE DURUM NE?

İstanbul'un yanı sıra, Türkiye'nin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile birlikte Çankırı, Ordu çevreleri ve Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ülkenin geri kalan bölgelerinde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

SICAKLIK VE RÜZGAR TAHMİNİ

Yağışlar, bunaltıcı sıcaklıkları düşürse de sıcaklıklar genel olarak mevsim normalleri civarında seyredecek. İç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşanmaya devam edecek. Rüzgar genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden, zaman zaman orta kuvvette esecek, bu da yağışların etkisini artırabilir.

GECE ARAÇ KULLANACAK SÜRÜCÜLER DİKKAT!

Yetkililer, ani su baskını, sel, yıldırım düşmesi ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak veya araç kullanacak İstanbulluların hava durumu raporlarını takip etmesi büyük önem taşıyor.

Bu yağışların, şehirdeki su kaynakları için de olumlu bir gelişme olması bekleniyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

son-dakika-istanbul-icin-saganak-kapida-meteorolojiden-megakente-uyari-cok-kuvvetli-geliyor-1755585479852.png (790×381)

SALI (19 AĞUSTOS 2025)

Haftanın ilk yarısında hava durumu oldukça hareketli. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İç Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar yüksek seyrediyor, ancak genel olarak batı bölgelerde hava parçalı bulutlu. İstanbul'da sıcaklık 29 derece civarındayken, İzmir ve Antalya gibi güney şehirlerinde 35 derecenin üzerinde sıcaklıklar görülüyor.

ÇARŞAMBA (20 AĞUSTOS 2025)

Yağışlı hava sistemi Doğu ve Güneydoğu'da etkisini sürdürüyor. Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanak yağışlar devam ediyor. Ülkenin batı ve iç bölgelerinde ise hava parçalı bulutlu ve güneşli. Sıcaklıklar genel olarak yüksek seyretmeye devam ediyor. İstanbul'da 30 derece, Ege ve Akdeniz'de ise 35-36 derece civarında sıcaklıklar ölçülüyor.

PERŞEMBE (21 AĞUSTOS 2025)

Hava durumu genel olarak sakinleşiyor. Yağışlar yalnızca Doğu Karadeniz'in bazı bölgelerinde etkili oluyor. Ülkenin büyük bölümünde hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar gözlemleniyor.

CUMA (22 AĞUSTOS 2025)

Hafta sonuna doğru sıcaklıklar yükselişini sürdürüyor. Türkiye genelinde hava açık ve güneşli, yağış beklentisi bulunmuyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar 40 dereceyi aşarken, Güneydoğu Anadolu'da da benzer şekilde bunaltıcı bir hava hakim. Bu bölgelerde yaşayanların sıcak havaya karşı dikkatli olmaları önemli.

CUMARTESİ (23 AĞUSTOS 2025)

Hafta sonu da sıcak hava dalgası devam ediyor. Ülkenin büyük bir bölümünde hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar yüksek seviyelerde kalmaya devam edecek. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Ege ve Akdeniz kıyılarında da sıcaklık rekorları kırılmaya devam edecek.

BUGÜN İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

06:00 - 12:00 (SABAH)

Türkiye genelinde hava genellikle açık ve güneşli. Doğu Karadeniz'in sahil kesimlerinde (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü fırtına bekleniyor. Marmara'nın Trakya bölgesinde de (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) sağanak yağışlar etkili olacak. Batı, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar yüksek seyrediyor.

12:00 - 18:00 (ÖĞLE)

Yağışlar ülkenin doğusunda ve batısında devam ediyor. Doğu Karadeniz'deki sağanak ve fırtına etkisi sürerken, Bolu ve çevresinde de benzer bir hava durumu hakim. Trakya'daki yağışlar şiddetini koruyor. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar artıyor.

18:00 - 24:00 (AKŞAM)

Akşam saatlerinde yağışlar Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve Doğu Karadeniz'de (Giresun, Trabzon, Artvin) devam ediyor. İstanbul'da ise parçalı bulutlu bir hava hakim, ancak çevresindeki yağışlı hava kütlesi dikkat çekiyor. Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde hava açık ve sıcaklıklar yüksek.

ÇARŞAMBA (20 AĞUSTOS 2025)

00:00 - 06:00 (Gece) Gece saatlerinde yağışlı sistem yer değiştirerek İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi illeri etkisi altına alıyor. Trakya'dan gelen sağanak ve gök gürültülü yağışlar Marmara bölgesinde etkisini gösteriyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise hava durumu genellikle sakin.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık