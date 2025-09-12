SON DAKİKA... İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var!
İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralılar ve dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor.
İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
MAHSUR KALANLARI KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Yangın nedeniyle binada mahsur kalanları kurtarma çalışması sürüyor. Yaralılar ve dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor.