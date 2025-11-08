SON DAKİKA... İstanbul Sultangazi'de 2 kadın kamerada! Takip ettikleri çiftin evine girip kabusu yaşattılar: Dakikalar içinde...

SON DAKİKA... İstanbul Sultangazi'de 2 kadın, bir çifti adım adım takibe aldı. Girdikleri çiftin evindeki 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve 100 bin lirayı çalıp kaçtı. O anlar, güvenlik kameralarına yansırken ev sahibi Figen Genç, "Hiçbir iz yoktu..." diyerek yaşadıkları korkunç olayı anlattı.

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 12:02 Son Güncelleme: 08 Kasım 2025 12:26

Olay, 5 Kasım'da saat 13.10 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi 305. Sokak'ta bulunan bir dairede meydana geldi. İddiaya göre, Figen Genç eşiyle birlikte bozulan çamaşır makinasının yerine yenisi almak için evden çıktı. Kısa süre sonra binaya 2 kadın geldi. Kadınlardan biri 3'üncü katta bulunan dairenin kapısını açarken bir diğeri bina girişinde gözcülük yapmaya başladı.

Yaklaşık 15 dakika sonra 2 şüpheli binadan yüzlerini kapatarak uzaklaştı. Evlerine gelen Figen Genç, ziynet eşyalarının bulunduğu kutuları açtığı sırada takıların yerinde olmadığını fark ederek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında 100 bin lira nakit ve yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyanın çalındığı belirlendi. Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.