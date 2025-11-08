SON DAKİKA... İstanbul Sultangazi'de hırsızlık anı kamerada! Maskede 3 şüpheli 2 dakikada direksiyon, vites kolu ve hayalet ekranı çaldı!
SON DAKİKA... İstanbul Sultangazi'de maskeli 3 şüpheli, park halindeki bir otomobilin camını kırıp direksiyon, vites kolu ve hayalet ekranını çaldı. Şüpheliler, olay yerinden uzaklaşırken hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 6 Kasım sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 1390. Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobilin yanına gelen maskeli 3 şüpheliden 2'si aracın camını kırarak içine girdi.
Diğer şüpheli çevreyi gözetlerken, araç içerisine giren 2 şüpheli yaklaşık 2 dakika içinde otomobilin direksiyonunu, vites kolunu ve hayalet ekranını (NBT) söküp aldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
'ARACINIZI SATIN DAHA UCUZ BİR TANE ALIN'
Otomobil sahibi Suat Çelik, "Dün gece saat 05.00 sıralarında oldu. Bir kişi arabaya girerken bir kişi de bekliyor. Arabamızda direksiyon, vites kolu, joistik gibi birçok eşya çalındı. Camda kırıldı, hayalet ekran da kırıldı. Çalıp götürdüler. 3 tane daha aynı araca girmişler, aynı saate.