SON DAKİKA... İstanbul Taksim'de genç kadın gece kulübünü birbirine kattı: Sevgilisinin yanında başka birini görünce…
SON DAKİKA... İstanbul Taksim’de sevgilisiyle eğlenmek için gece kulübüne giden H.Ç. ortalığı birbirine kattı! Başka bir kadının sevgilisine yakınlık gösterdiğini fark eden H.Ç. bıçağa sarıldı! Kadını, sevgilisini ve kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişiyi yaraladı. O anlar kameralara yansıdı!
Olay, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre H.Ç. isimli kadın sevgilisi Ö.B. ile birlikte gece kulübüne geldi. Burada eğlendikleri sırada M.Ü. isimli kadın Ö.B.'ye yakınlık gösterdi.
Bu durumdan rahatsız olan H.Ç., kıskançlık krizine girdi. İçeride çıkan tartışma bir anda caddeye taştı. Eline bıçak alan H.Ç., kıskandığı kadın M.Ü., sevgilisi Ö.B. ve kavgayı ayırmak isteyen C.A.'yı bıçakla yaraladı.