SON DAKİKA... İstanbul Taksim'de genç kadın gece kulübünü birbirine kattı: Sevgilisinin yanında başka birini görünce…

SON DAKİKA... İstanbul Taksim’de sevgilisiyle eğlenmek için gece kulübüne giden H.Ç. ortalığı birbirine kattı! Başka bir kadının sevgilisine yakınlık gösterdiğini fark eden H.Ç. bıçağa sarıldı! Kadını, sevgilisini ve kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişiyi yaraladı. O anlar kameralara yansıdı!

DHA

Olay, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre H.Ç. isimli kadın sevgilisi Ö.B. ile birlikte gece kulübüne geldi. Burada eğlendikleri sırada M.Ü. isimli kadın Ö.B.'ye yakınlık gösterdi.

Bu durumdan rahatsız olan H.Ç., kıskançlık krizine girdi. İçeride çıkan tartışma bir anda caddeye taştı. Eline bıçak alan H.Ç., kıskandığı kadın M.Ü., sevgilisi Ö.B. ve kavgayı ayırmak isteyen C.A.'yı bıçakla yaraladı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, kadının kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda H.Ç. olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Emniyete götürülen H.Ç.'nin ifadesinde "Sevgilimi kıskandığım için yaptım" dediği öğrenildi.

Hakkındaki adli işlemler tamamlanan H.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.