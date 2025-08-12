SON DAKİKA... İstanbul Taksim’de genç kadın gece kulübünü birbirine kattı: Sevgilisinin yanında başka birini görünce…

Edinilen bilgiye göre H.Ç. isimli kadın sevgilisi Ö.B. ile birlikte gece kulübüne geldi. Burada eğlendikleri sırada M.Ü. isimli kadın Ö.B.'ye yakınlık gösterdi.

Bu durumdan rahatsız olan H.Ç., kıskançlık krizine girdi. İçeride çıkan tartışma bir anda caddeye taştı. Eline bıçak alan H.Ç., kıskandığı kadın M.Ü., sevgilisi Ö.B. ve kavgayı ayırmak isteyen C.A.'yı bıçakla yaraladı.