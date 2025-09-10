SON DAKİKA… İstanbul’da rezidansta korkunç olay: Faslı Jawhara Aboucheikh sevgilisinin dairesinde ölü bulundu!
SON DAKİKA… İstanbul Beyoğlu’nda 20 yaşındaki Faslı Jawhara Aboucheikh’in sevgilisinin rezidansta bulunan dairesinde cansız bedenine ulaşıldı. Olaydan sonra daireden çıkan A.A. binanın güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını söyleyip kaçtı. Aboucheikh’in ölümüyle ilgili tek şüpheli olan A.A. Bursa’da yakalanırken, rezidansta yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
SON DAKİKA… Olay, 6 Eylül Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Faslı Jawhara Aboucheikh, akşam saatlerinde erkek arkadaşı A.A.'nın yaşadığı rezidansta bulunan dairesine gitti.
DAİREYE GİRDİKTEN KISA BİR SÜRE SONRA...
İkili dairede bir süre vakit geçirdikten sonra Aboucheikh rahatsızlandı. Paniğe kapılan erkek arkadaşı A.A. aşağı inerek binanın güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmasını söyledi. A.A. daha sonra binadan çıkarak uzaklaştı.
'KIZ ARKADAŞIM RAHATSIZLANDI' DEYİP KAÇTI!
Olayın ardından ihbar üzerine daireye gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemelerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Dairede yapılan incelemelerde dairede kokain ele geçirildi.