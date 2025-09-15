SON DAKİKA... İstanbul'da yol verme kavgasında kadın sürücünün yüzüne biber gazı sıkmıştı: O trafik magandası hakkında karar!

İstanbul Üsküdar'da bir otomobil sürücüsü trafikte tartıştığı diğer sürücünün yanındaki kadının yüzüne biber gazı sıktı.O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kadının geçici görme kaybı yaşadığı ve saldırgan sürücüden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan trafik magandası M.Ş. hakkında karar açıklandı. İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 15:47 Son Güncelleme: 15 Eylül 2025 16:14

Olay, 12 Eylül Cuma günü saat 20.00 sıralarında Üsküdar Altunizade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 MIE 319 plakalı otomobilin sürücüsü ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Tartışma sırasında otomobil sürücüsü, diğer araca çarptıktan sonra yoluna devam etti. Bunun üzerine başlayan kavga kısa sürede küfürleşmeye dönüştü. Trafik ışıklarına kadar süren tartışmada, otomobil sürücüsü elindeki biber gazını diğer araçta yolcu koltuğunda oturan kadına sıktı. Olayın ardından sürücü hızla uzaklaşırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Üsküdar'da trafikte yol verme kavgasında biber gazı sıkan sürücü adli kontrolle serbest kaldı | Video