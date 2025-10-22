SON DAKİKA… İstanbul’daki İETT otobüsünde İstanbul kart kavgası: Şoföre yumrukla saldırdı!
SON DAKİKA… İstanbul Fatih’te yolcu alan İETT şoförüyle kart basmadığı iddia edilen yolcu arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi nedeniyle yolcu, şoförün kafasına yumruk attı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
İlk olay, 25 Eylül Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Balat'ta meydana geldi. İddiaya göre İETT otobüsü şoförü, yolcu almak için durağa yanaştı. Otobüse binen yolcu kart basmayarak arka kısma doğru ilerlemeye başladı.
Şoförün uyarısının ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yolcu, şoföre yaklaşarak kafasına yumruk attı.
İstanbul'da İETT otobüsünde 'Kart basma' kavgası; şoförün kafasına yumruk attı! | Video
Kavganın ardından şoförün gaza hızla basması sırasında yolcular düşme tehlikesi geçirdi; otobüste bulunan bir bebek ise bağırışmalar üzerine ağlamaya başladı.