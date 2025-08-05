SON DAKİKA… İstanbul'daki zirve Atina'yı panikletti! Miçotakis hükümetine çok sert eleştiri: Yunan halkının psikolojisini bozdu!

SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İstanbul’da gerçekleşen Türkiye-İtalya-Libya İşbirliği Zirvesi en çok da Yunanistan’ı rahatsız etti. Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopoulos, Miçotakis hükümetini eleştirerek Atina'nın Akdeniz'e ilişkin diplomatik süreçlerden dışlandığına dikkat çekti. “Türkiye'yi tehdit unsuru olarak görme saplantımız Yunan halkının psikolojisini bozdu. Türkiye askeri ve jeopolitik gücünü etkin şekilde kullanıyor” dedi!

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 10:43 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2025 11:01

SON DAKİKA... Dünyanın gözü, İstanbul'da gerçekleşen Türkiye, İtalya ve Libya zirvesindeydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Temmuz'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yle İstanbul'daki Türkiye-İtalya-Libya İşbirliği Zirvesi'nde düzensiz göç hareketlerinin yanı sıra üç ülkenin işbirliğinin önemine dikkat çekildi. Dünyanın yakından takip ettiği kritik zirve en çok da Yunanistan'ı rahatsız etti.

Yunanistan'da Miçotakis hükümetine ilk eleştiri Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopoulos'tan geldi. İstanbul'daki zirveyi değerlendiren Dimitris Avramopoulos, Atina hükümetinin süreçten tamamen dışlandığına dikkat çekti ve Miçotakis hükümetini etkisiz dış politikası nedeniyle hedef alarak, Türkiye'nin sadece jeopolitik avantajı değil aynı zamanda askeri üstünlüğü de olduğunu belirtti.