Son dakika! İtalya'yı ayağa kaldıran olayda yeni detaylar: 'Daltonlar'dan 'Casperlar'a suikast planı!

Son dakika haberi... İtalya’nın Viterbo şehrinde asırlardır devam eden ‘Macchina di Santa Rosa’ festivaline saatler kala, eylem hazırlığında olduğundan şüphelenilen 7 Türk vatandaşının yakalanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Saldırganların, Daltonlar grubu üyesi olduğu ve Viterbo şehrinde geçtiğimiz hafta yakalanan “Casperlar" suç örgütü lideri İsmail Atız’a suikast planladıkları ileri sürüldü. Ağır silahlarla yakalanan saldırganlardan Abdullah A.’nın, geçtiğimiz Ocak ayında Bahçelievler'de öldürülen Casperlar grubu üyesi Ahmet Cangi (20)’nin katili olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 12:19 Son Güncelleme: 06 Eylül 2025 12:25

Son dakika haberi! İtalya'da her yıl 3 Eylül'de şehrin koruyucu azizesi Santa Rosa onuruna düzenlenen 'Macchina di Santa Rosa' festivalinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti. 21:00 da başlayacak olan etkinliğe saatler kala iki Türk vatandaşının, festival sokağında bulunan bir eve kiracı olarak yerleştiği ve davranışlarının garip olduğu bilgisine ulaşan polis, eve baskın düzenledi.

Baskında koltuğun arkasına gizlenmiş bir makineli tüfek, iki tabanca, çok sayıda şarjör ve sahte kimlikler ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı. İki saldırganın telefonundan çıkan bilgiler doğrultusunda Montefiascone'deki bir eve baskın düzenlendi. Baskında yaşları 35 ile 40 arasında değişen 5 Türk daha gözaltına alındı.