SON DAKİKA... İzmir Körfezi'nde yine aynı görüntü! Pis koku vatandaşa zor anlar yaşattı: Balıklar ölmeye başladı!

İzmir Körfezi'nde yine aynı görüntüler yaşandı. Geçtiğimiz yıl körfezde yaşanan pis koku ve balık ölümleri yine başladı. Kötü koku nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

DHA

İzmir Körfezi'nde geçen yıl toplu balık ölümleri sonrası bölgede hakim olan pis koku, hava sıcaklığının artmasıyla bu yıl da duyulmaya başladı. Birkaç gün önce yayılan kötü koku sonrası körfezde balık ölümleri de başladı.

Özellikle Bayraklı, Karşıyaka, Turan sahillerinde görülmeye başlayan irili ufaklı ölü balıklar su yüzeyine çıktı. Bölgede kötü koku zaman zaman etkisini göstermeye devam ederken, balık ölümlerinin de başladığını dile getiren TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar ise "Körfez ile ilgili 47 yıldır çalışma yürütüyorum.

İlk kez 2 yıl üst üste balık ölümü gördüm. Denizimiz maalesef çok kirli. Çok fazla plankton patlaması var ve denizin rengi koyu kahverengi. Belediye yetkilileri hala daha alüminyum sülfatlarla uğraşıyor. 'Kuzey sirkülasyon kanalı açacağız, ortam temizlenecek' diyorlar. Ancak onlarla bu kirliliğin hiçbir ilgisi yok.

Tek nedeni derelerden gelen fabrikaların arıtmadan attıkları sular ve 2007 yılında da derelerin altının betonlanması. Derelerin altı kırılıp bütün fabrika arıtmalarının çalıştırılması lazım. 2003 yılında çalışmalar sonrası Körfez masmavi olmuştu ve bu durum basında 'İzmir mucizesi' olarak çıkmıştı. 2005'ten sonra yeniden geriye dönüş başladı" diye konuştu.