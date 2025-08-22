SON DAKİKA... İzmir Körfezi'nde yine aynı görüntü! Pis koku vatandaşa zor anlar yaşattı: Balıklar ölmeye başladı!

İzmir Körfezi'nde yine aynı görüntüler yaşandı. Geçtiğimiz yıl körfezde yaşanan pis koku ve balık ölümleri yine başladı. Kötü koku nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 14:36 Son Güncelleme: 22 Ağustos 2025 14:50

İzmir Körfezi'nde geçen yıl toplu balık ölümleri sonrası bölgede hakim olan pis koku, hava sıcaklığının artmasıyla bu yıl da duyulmaya başladı. Birkaç gün önce yayılan kötü koku sonrası körfezde balık ölümleri de başladı.

Özellikle Bayraklı, Karşıyaka, Turan sahillerinde görülmeye başlayan irili ufaklı ölü balıklar su yüzeyine çıktı. Bölgede kötü koku zaman zaman etkisini göstermeye devam ederken, balık ölümlerinin de başladığını dile getiren TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar ise "Körfez ile ilgili 47 yıldır çalışma yürütüyorum.