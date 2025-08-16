SON DAKİKA... İzmir'de bir evde başlayan yangın iki eve daha sıçradı: Ekipler müdahale ediyor

SON DAKİKA... İzmir'de bir hurda deposunda elektrik sayacından çıkan yangın, bitişikteki 4 eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

SON DAKİKA... İzmir’de bir evde başlayan yangın iki eve daha sıçradı: Ekipler müdahale ediyor
DHA

Konak ilçesi Kadifekale semti 1 Kadriye Mahallesi 628 Sokak'ta bulunan bir hurda deposunda, saat 12.30 sıralarında elektrik sayacından yangın çıktı.

SON DAKİKA... İzmir’de bir evde başlayan yangın iki eve daha sıçradı: Ekipler müdahale ediyor

Alevler, kısa sürede tüm binayı sarıp, arka tarafındaki 4 eve de sıçradı. İhbarla olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA... İzmir’de bir evde başlayan yangın iki eve daha sıçradı: Ekipler müdahale ediyor

Vatandaşlar, bazı eşyalarını ve patlama ihtimaline karşı mutfak tüplerini dışarı çıkararak alevlerden kurtardı. Polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Vatandaşlar yanan evlerini endişeli şekilde izlerken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.