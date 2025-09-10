SON DAKİKA... İzmir’de iki polisimizi şehit etmişti! 16’lık katil Eren Bigül’ün sosyal medya arkadaşları hakkında karar!

SON DAKİKA... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 16 suça sürüklenen çocuğun Eren Bigül'ü sosyal medya platformu üzerinden takip ettikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan 16 çocuğun ifade alma işlemleri bizzat İzmir Cumhuriyet savcıları tarafından gerçekleştirildi.

Suça sürüklenen çocuklar ifade alma işlemleri sonrası kendilerine 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun "Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler" başlıklı kısmının 5. maddesinde yer alan tedbirlerden eğitim tedbiri, danışmanlık tedbiri ve sosyal medya kullanımı eğitimi tedbiri uygulanmak suretiyle serbest bırakıldı.