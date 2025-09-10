SON DAKİKA... İzmir'de iki polisimizi şehit etmişti! 16’lık katil Eren Bigül’ün sosyal medya arkadaşları hakkında karar!
SON DAKİKA... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan, yaşları 18'den küçük 16 şüpheli çocuk, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan polislerimizi şehit eden 16 yaşındaki katil Eren Bigül'ün sosyal medya arkadaşlarıyla ilgili de karar verildi. İşte detaylar!
KATİLİN SOSYAL MEDYA ARKADAŞLARI HAKKINDA KARAR
Gözaltına alınan 16 çocuğun ifade alma işlemleri bizzat İzmir Cumhuriyet savcıları tarafından gerçekleştirildi.
Suça sürüklenen çocuklar ifade alma işlemleri sonrası kendilerine 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun "Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler" başlıklı kısmının 5. maddesinde yer alan tedbirlerden eğitim tedbiri, danışmanlık tedbiri ve sosyal medya kullanımı eğitimi tedbiri uygulanmak suretiyle serbest bırakıldı.