Son dakika: İzmir’deki saldırıda ‘yalnız kurt’ ve DEAŞ detayı! 16’lık caniyle ilgili çarpıcı bilgiler!

HAİN SALDIRININ ARDINDAN 'YALNIZ KURT' EYLEMİ ÇIKTI

İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalarda E.B'nin DEAŞ mensubu olduğu, örgütün ideolojisi doğrultusunda kendi kararı ile eylem planı hazırlayarak saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bu kapsamda yapılan eylemlere örgütün 'yalnız kurt' adını verdiği öğrenildi. Ayrıca saldırıyla bağlantılı yeni gözaltıların olacağı öğrenildi.