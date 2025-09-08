Son dakika: İzmir’deki saldırıda ‘yalnız kurt’ ve DEAŞ detayı! 16'lık caniyle ilgili çarpıcı bilgiler!
Son dakika: İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine gelen 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi E.B.'nin gerçekleştirdiği saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı. 2 polis memurunun şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren saldırganın DEAŞ mensubu olduğu ve bu kapsamda yapılan eylemlere örgütün ‘yalnız kurt’ adını verdiği öğrenildi.
SON DAKİKA: İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine gelen 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi E.B. oturduğu mahalledeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle saldırı düzenledi.
E.B.'nin saldırıyı gerçekleştirdiği pompalı tüfeği babasının 10 sene önce satın aldığı ortaya çıktı. Herhangi bir suç kaydı olmayan E.B.'nin ilk olarak nöbet kulübesindeki polis memuru Hasan Akın'ı, daha sonra polis merkezinin yanındaki lojmandan aşağı inen 1. sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'i şehit etti.
E.B. ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. E.B. polisler tarafından gözaltına alındı.