SON DAKİKA: İzmir’deki saldırıda yeni detaylar: 2 tane ses bombası attı, babasını biz uyandırdık!
Son dakika İzmir'de 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi Eren Bigül ortalığı kana buladı. Polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisimizin şehit olduğu açıklandı. Katilin, karakolun bulunduğu sokakta oturduğu ortaya çıktı. Görgü tanıkları o anları A haber’e anlattı: 2 tane ses bombası attı, komşuyu elinden vurdu, babasını biz uyandırdık!
Son dakika: İzmir'in Balçova ilçesinde sabah saatlerinde silah sesleri yükseldi. 16 yaşındaki cani Eren Bigül, polis karakoluna silahlı saldırı düzenledi. Hain saldırıda 2 polisimiz şehit olurken, 6 yaralının hastanelerde tedavi gördüğü açıklandı.
A Haber muhabiri Tayfun Er olay yerinde saldırıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Burada vatandaşlardan biz de her şeyi öğreniyoruz. Olayın oluş şeklini anlatıyorum. Salih İşgören Polis Merkezi tam karşı tarafta. Saldırganın ilk saldırıya başladığı nokta orası. Sırtında tüfekle orada ilk saldırılarını yapıyor. Oradan sonra bu tarafa doğru geliyor. Binalara ateş ediyor. Görgü tanıklarının ifadeleri bu. Rahmetli olan Emniyet Müdürümüz ambulansın olduğu noktada orada onu şehit ediyor. Daha sonra oturduğu apartman hemen yine o ambulansın olduğu yerde ikinci katta. Babası evde babası iniyor aşağıya. Çocuğun oyun bağımlısı ve sürekli oyun oynadığı bilgileri var sosyal medya üzerinden internet üzerinden."
'KARAKOLA SALDIRI VARI!'
Görgü tanıkları ise dehşet dolu anları a haber'e anlattı. Saldırganın aynı sokakta oturduğunu, oyun bağımlısı ve içine kapanık birisi olduğunu belirten vatandaşlar, ''İlk başta karakola sıktı. Çocuklarımız bağırmaya başladı. 'Karakola saldırı var' diye. Balkonlara çıktık.