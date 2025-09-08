SON DAKİKA: İzmir’deki saldırıda yeni detaylar: 2 tane ses bombası attı, babasını biz uyandırdık!

A Haber muhabiri Tayfun Er olay yerinde saldırıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Burada vatandaşlardan biz de her şeyi öğreniyoruz. Olayın oluş şeklini anlatıyorum. Salih İşgören Polis Merkezi tam karşı tarafta. Saldırganın ilk saldırıya başladığı nokta orası. Sırtında tüfekle orada ilk saldırılarını yapıyor. Oradan sonra bu tarafa doğru geliyor. Binalara ateş ediyor. Görgü tanıklarının ifadeleri bu. Rahmetli olan Emniyet Müdürümüz ambulansın olduğu noktada orada onu şehit ediyor. Daha sonra oturduğu apartman hemen yine o ambulansın olduğu yerde ikinci katta. Babası evde babası iniyor aşağıya. Çocuğun oyun bağımlısı ve sürekli oyun oynadığı bilgileri var sosyal medya üzerinden internet üzerinden."