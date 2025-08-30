SON DAKİKA... Jeoloji mühendisi Tekin Atılgan cinayetinde kan donduran detaylar: Cesedi yakmak istemiş!

Aksaray'da bir dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ın cansız bedeni Niğde'de bir derin dondurucunun içerisinde bulundu. Atılgan'ı öldürdüğü belirlenen müdürü Yaşar Can Kahya ifadesi kan dondurdu: Cesedini yakmak istedim...

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 13:02 Son Güncelleme: 30 Ağustos 2025 13:15

SON DAKİKA... İki evlilik yapıp boşanan, 2 çocuk babası Tekin Atılgan'dan haber alamayan yakınları, 17 Ağustos günü polise kayıp müracaatında bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan'ın otomobilini terk edilmiş halde buldu. Araştırmasını derinleştiren polis, Atılgan'ın işçi olarak çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

İncelemede; Atılgan'ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde'nin Altunhisar ilçesi istikametine gittiği saptadı. Araştırmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis, önceki gün Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarında kayalık bölgedeki buzdolabını fark etti. Polis, buzdolabını açtığında Tekin Atılgan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.